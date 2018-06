Griffithová: V plavkách už mne neuvidíte

Tedy alespoň ne na veřejnosti. Důvodem, který ji k tomuto neobvyklému rozhodnutí přivedl, byla údajně série fotografií, které zdůrazňovaly Melaniino povislé bříško a celkovou ochablost těla.

„Je mi trapné takhle se ukazovat světu. Jediné, co se na mě může chlapům líbit, jsou moje prsa. Jinak nestojím za nic,“ vzkázala svým fanouškům posmutnělá Melanie.

Letos proto raději vyrazí na lyže. V kožichu to všechno, jak sama říká, dobře schová. „Buď se sebou budu muset hodně rychle něco udělat, nebo mi nezbude, než se odstěhovat do hor, kde je na plavky zima,“ vtipkuje herečka.



Jestli ovšem Griffithová svému předsevzetí dostojí, je pouze ve hvězdách. Je o ní totiž všeobecně známo, že miluje koupání v moři.



Melanie v tom ale nevidí žádný problém. „Buď to vyřeším vlastní soukromou pláží, nebo se prostě jednou pro vždy smířím s čvachtáním v bazénu,“ dodala Griffithová, která o roli ve filmu v posledních letech nezavadila a na výsluní pozornosti ji drží už pouze manželství s hollywoodským krasavcem Antoniem Banderasem.



Podle všeho ale populární filmová hvězda nebude mít důvod se před veřejností schovávat. Dala si do nového roku předsevzetí, že na sobě konečně zapracuje. „Se zdravou výživou jsem začala už před několika týdny, tak se teď pustím ještě do posilování a běhání a do léta ze mě bude atletka,“ slibuje s úsměvem Melanie.