Griffithová sbírá penisy, Lopezová polibky...

Nestárnoucí filmová hvězda Jack Nicholson například sbírá starou whisky. Bohužel se jeho sbírka nerozrůstá tak rychle, jak by odpovídalo jeho příjmům, protože silnější, než sběratelská vášeň je zvědavost. A tak láhve zůstávají prázdné.

Melanie Griffithová zase sbírá bronzové penisy. Její největší pýchou je odlitek, který je údajně přesnou kopií přirození jejího manžela Antonia Banderase.

Sheryl Crowová miluje Stevieho Wondera. Už jako dítě se ho snažila napodobovat a když vyrostla, začala sbírat všechno, co se týká jeho osoby. Své trofeje schovává v domě svých rodičů.



Jennifer Lopezová investuje do svých talismanů namísto peněz vášeň. Sbírá totiž polibky. Napůl žertem prohlašuje, že nejkrásnější polibek dostala od Seana Penna.



Také herečka Kate Beckinsalová má pozoruhodného koníčka. Sbírá totiž punčochy. Nakupuje je ve velkém, háže do komory a nikdy si je prý neobleče. Kate totiž punčovhy zásadně nenosí.



Nicole Kidmanová je velkým fanouškem Spider-Mana. Sbírá úplně všechno, co má s komiksovou postavičkou alespoň něco společného. Na celé její sběratelské vášni je zajímavé to, že Nicole má z pavouků panickou hrůzu.



Kevin Spacey je zase nadšeným fanouškem Beatles. Pro aukci čehokoliv od slavné skupiny je ochotný procestovat polovinu planety.



Nicolas Cage sbírá německá sportovní auta. V jeho garáži prý stojí více než deset aut značek Porsche, Mercedes a BMW. Dilema, v kterém z nich ráno odjede, musí být minimálně srovnatelné s traumaty žen, které ráno nevědí co na sebe.