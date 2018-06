Gregorová režíruje, ale ne manžela

Ve svém vlastním divadle (Divadlo Radka Brzobohatého) nazkoušela a uvedla situační komedii Simona Williamse Táta je teta aneb Nikdo není dokonalý. Zahráli si v ní Václav Sloup, Mário Kubec, Vlasta Žehrová a Kateřina Velebová.

Jenom Gregorové manžel Radek Brzobohatý mezi nimi nebyl. „Ono by to nešlo, my bychom se při tom pozabíjeli,“ přiznává Gregorová, kterou manžel přesto rád používá jako konzultantku. „Když někde zkouší, nutí mě, abych se na něj šla ještě před premiérou podívat a řekla mu svoje připomínky. Jenomže když mu je pak řeknu, vždycky se u toho pohádáme, i když je nakonec akceptuje.“

Zatímco Brzobohatý nikdy nechtěl režírovat, údajně by pro to neměl dost trpělivosti, Gregorová po této práci odjakživa tajně toužila. Zajímají ji však výhradně komedie. Pokud příští sezonu narazí na takovou, která ji zaujme, klidně se prý do práce s herci pustí znovu.

„Je to sice těžké, protože musím souběžně zvládat i administrativu spojenou s divadlem, ale baví mě to,“ přiznává. Na zkouškách si prý dávala pozor, aby nedělala to, co sama nemá ráda – tedy na herce nekřičela a nebyla agresivní, což jí prý navzdory prvnímu dojmu, který vzbuzuje, nedělalo problémy. Hercům naopak nedokáže odpustit, když se chovají jako klimakterické subrety. Bohužel, i s takovými se prý setkala.