Graves po údajném rasistickém útoku opět hraje, pusu ale má na zámek

Tonya Graves v týdnu vystupovala hned dvakrát. Nejprve na party společnosti Bogner v pražském Hard Rock Cafe a poté na křtu kalendáře Proměny 2012 v restauraci Bílkova 13, kam dorazila jako host. Z přítomnosti médií byla značně nervózní, případ odmítla jakkoliv komentovat.

"Na co se chcete ptát? Na kalendář? To vám ráda odpovím," vymezila si hranice rozhovoru hned po oslovení štábu iDNES.cz. Na přímý dotaz, zda by se vyjádřila k incidentu ve Vimperku na Prachaticku, ale odmítla cokoliv říct a odešla.

Policie mezitím vyslechla desítky lidí, včetně poškozené zpěvačky. "Spis je stále otevřen, případ se dál vyšetřuje. Vyslechli jsme skutečně řadu lidí, včetně osoby, která měla útoku čelit," řekl iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

K rasově motivovanému útoku mělo dojít ve vimperské restauraci U Stadionu, kam si zpěvačka podle informací MF DNES odběhla z diskotéky, kde vystupovala. Právě tam ale byli celou sobotu příznivci Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), kteří pořádali mítink kvůli problémům se zdejšími Romy (více zde).

Vimperská restaurace Stadion, kde v sobotu došlo k incidentu mezi příznivci Dělnické strany sociální spravedlnosti a černošskou zpěvačkou Tonyou Graves.

"V té restauraci byli nějací lidé z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Já tam byla sama a bylo to nepříjemné. Tahali mě za vlasy, plivali na mě a křičeli rasistická hesla," uvedla zpěvačka.

Poté, co se případ objevil v médiích, ale přestala komunikovat. Dělnická strana sociální spravedlnosti mezitím vydala prohlášení, ve kterém se od útoku na Tonyu Graves distancovala. Navíc uvedla, že zvažuje podání trestního oznámení pro pomluvu právě na černošskou zpěvačku.

"Důvodem zvažovaného právního kroku je opakované tvrzení Graves do médií, že byla fyzicky napadena příznivci DSSS. Toto tvrzení se však nezakládá na pravdě, neboť tisková zpráva policie hovoří pouze o slovním konfliktu Graves s neznámým mužem. To potvrdila i sama zpěvačka policejní hlídce, která přijela na místo," uvedl v tiskovém prohlášení předseda DSSS Tomáš Vandas.