Grafové sen o vánoční svatbě se rozplynul

Svatba katolíků Grafové a Agassiho 22. října v Las Vegas byla velmi prostá a odehrála se jen v úzkém rodinném kruhu.

Problém s církevním obřadem tkví v tom, že Agassi se v roce 1997 oženil s herečkou Brooke Shieldsovou a o dva roky později se zase rozvedl. Katolická církev však rozvody neuznává. Při každém církevním sňatku zaznívá formule "dokud nás smrt nerozdělí". A je to prohlášení závazné, protože jen Bůh může rozdělit to, co spojil.

Problém s katolickými zásadami měli i jiní prominenti. Monacká princezna Caroline například musela velmi dlouho čekat, než Vatikán zrušil její manželství s francouzským playboyem Philippem Junotem.