Grafová: Děti unaví víc než turnaje

Za to, že si po definitivním odchodu z kurtů udržela skvělou fyzičku, vděčí prý Steffi Grafová výhradně tříletému synovi Jadenu Gilovi a roční dceři Jaz Elle, kteří jí takříkajíc dávají do těla víc než nejneúprosnější trenér.

"Naštěstí Andrého už opustila touha mít šest až sedm dětí," říká. "Kdyby stále ještě trval na velké rodině, nevím, jak bych to řešila."

Nejslavnější tenisový pár současnosti nedávno prohlásil, že nechtějí nutit své děti do profesionální tenisové dráhy. "Našeho syna Jadena Gila, přestože má velký sportovní talent, nebudeme nikdy nutit, aby se stal profesionálním tenistou. Já nejméně ze všech," řekl týdeníku Bunte Agassi. "Chtěli bychom jen to, aby v životě dělal něco, pro co nalezne tolik vášně, jako jsme my dva, Steffi a já, našli v tenisu."