Grafoložka, kouzelník a možná i...

V ďábelské atmosféře se připravují ďábelské koktejly. Neméně lákavě vypadaly i ostatní zručně namíchané drinky. Přizvaný kouzelník při jednom ze svých čísel. Neúnavný kouzelník a jeho další kousek. Okamžik, kdy se zjistilo, že dárek určený M. Ebenovi kdosi "zcizil". Neodbytný kouzelník ukazuje prázdnou etui.

Všechno se točilo kolem psaní a tak se prvním překvapením staly dvě grafoložky sdělující zájemcům za základě vyhodnocení jedné věty a podpisu jejich charakterové vlastnosti. Kdo se nebál dozvědět se o sobě třeba i to, co by raději nevěděl, mohl už pak klidně využít druhého nabízeného překvapení a k psychologickému rozboru přidat vlastní podobiznu vytvořenou karikaturistou. Čekání na hlavní a největší překvapení si mohli přítomní krátit popíjením koktejlů. Jahodovým daiquiry, „pacifikem“ laděným do modra nebo třeba „high-society“ v růžových odstínech. Kdo nechtěl zkoumat ingredience jednotlivých drinků, mohl večer klidně protančit. Očekávaným největším překvapením byl herec Marek Eben. Přišel po kouzelníkovi. Takže nakonec přišel i kouzelník i Marek Eben.