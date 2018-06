Gottovým svědkem měl být Štaidl

I s manželkou Ivanou stanul v pondělí 14. ledna odpoledne v luxusním pražském hotelu před novináři, aby trpělivě odpovídal na jejich otázky. Některým z nich dokonce umožnil i několikaminutové interview v soukromí hotelového apartmá.

Na začátku znovu zopakoval, že ho těší zájem médií, a potvrdil, že se ke kroku, který je pro něj i jeho partnerku tak důležitý, rozhodl spontánně. "Tím, že spolu sedm let žijeme pod jednou střechou a vychováváme dvouletou holčičku, jsem si pohrával s myšlenkou, že se pro tento krok rozhodnu. Akorát jsem nevěděl kdy, za jakých okolností a jak ten úřední oficiální krok zromantizovat," začal s vyprávěním Gott.

Ženatý Gott se vrátil z Las Vegas

Dlouho plánovaná cesta do Las Vegas se nakonec stala díky nostalgickým vzpomínkám, atmosféře, zážitkům a legendám, které se tady oženily před ním, také cestou k oltáři. Stačilo se jen jeho partnerky zeptat: "Vezmeš si mě?", počkat na kladnou odpověď a z mileneckého páru byl za pár hodin pár manželský.

Schovávat účty za svatbu? Neromantické

Gott ani na tiskové konferenci nespecifikoval jména přátel, kteří zrovna trávili čas v Americe a které poprosil o odsvědčení svatby. Za prvé nejsou mediálně známí a za druhé nepožádal o souhlas jejich jména zveřejňovat. Zmínil jen, že v případě svého svědka myslel na Ladislava Štaidla.

"Láďa Štaidl se zmínil o tom, že chce na Nový rok také jet se svou přítelkyní do Las Vegas. Volal jsem mu a on mi řekl, že se rozhodl zůstat v Praze. Kdyby tam býval byl, určitě by byl mým svědkem. Byl to právě on, kdo měl se mnou a s naším orchestrem, našimi muzikanty, příležitost mít v Las Vegas šest měsíců angažmá."

Gott se kulantně vyhnul i otázce, kolik celá svatba stála. "Při takovém životním kroku, který jsem udělal, by bylo velmi neromantické a pragmatické začít počítat, kolik který náklad stojí, schovávat si účty... To není můj styl, nemám o tom vůbec přehled. Ale jedno vám doporučuju: jestli si chcete něco koupit, kupujte v Americe. Už jenom proto, že koruna velmi posílala, dolar velmi spadl, takže v tomto ideálním kurzu to nebylo tak strašné, jak to na první pohled vypadá," uvedl.

Svatební hostina proběhla v hotelu

Během svatby hrála svatebčanům harfistka. Na harfě ovšem rytmické skladby, které si Gott přál při obřadu slyšet, nevyzněly tak, jak by si zrovna představoval. Na okamžik, kdy vcházel s reverendem do kaple a Ivana Macháčková ho v doprovodu své maminky následovala, objednal skladbu Franka Sinatry Love and Marriage (Láska a manželství). Na přání Ivany vzápětí zazněl Mendelsonův svatební pochod a při odchodu již novomanželům zazpíval Elvis Presley svou lyrickou píseň Can´t Help Falling In Love. Její úryvek viditelně šťastný a spokojený Gott dokonce přede všemi na tiskové konferenci zazpíval.

Tajná svatba v Las Vegas

Oslava po svatbě byla netradiční. Protože malé děti v Las Vegas do restaurací večer nesmějí, rozhodli se Charlottčini rodiče i se svými přáteli lehce povečeřet ve svém hotelovém apartmá hotelu Bellagio. Měli studenou italskou mísu a kochali se pohledem na město. "Z apartmá je nádherný výhled na Las Vegas. Je to tak krásná kulisa, až je skoro kýčovitá, jak je krásná," uvedl Gott.