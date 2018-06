Gottovi mají nového psa, už pro něj vybrali jméno i pelíšek

Ivana Gottová se starší dcerou Charlottkou nenechávají nic na poslední chvíli, a tak se raději s předstihem vypravily do psího obchodu, aby vybraly

svému mazlíčkovi pelíšek. "Ten hnědobílý se nám líbí nejvíce," prohlásily svorně a pro jistotu ho také vyzkoušely. "Je příjemný a měkoučký," zhodnotily jeho kvality. Majitelka Lenka Kholová ještě poradila vodítko, balónek, létající talíř, populární plyšovou hračku i nějaké ty pamlsky.

Fenka zlatého retrívra má už vybrané i jméno. Vyhrála to Stella, kterou navrhoval Karel Gott. Padala ale také jména Tiffany, které se zamlouvá Gottově manželce, jeho dcerky zase navrhovaly Vanilku nebo Amálku. Protože však holčičky přišly za tátou s chytrým návrhem, že když psa objedná hned, může si ho pojmenovat podle sebe, bude čtyřnohý kamarád slyšet na jméno Stella.

O pejskovi se mluvilo v rodině Karla Gotta již několik let. Jeho pořízení uspíšila zkušenost se psem Dary Rolincové, kterého měli na Bertramce na hlídání. Karel, který má psy velmi rád a vždy je krmil různými dobrotami, ale ví, jaká je to starost.

"Pes v rodině, to není jako hračka, která se po čase odloží. Je to starost, ale i radost na mnoho let, kamarád na celý život," tvrdí.