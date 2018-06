Gottová se dala na jógu, chce ke cvičení přemluvit i manžela

"S jógou už laškuji léta, jsem věčný začátečník. Akorát s holčičkami jsem na to teď neměla moc času," řekla Ivana Gottová.

Charlotte Ella a Nelly Sofie jsou už ale dost velké na to, aby svou maminku na cvičení občas pustily. "Dohodly jsme se společně s Darčou Rolins a Martičkou Jandovou, že budeme chodit," slíbila Gottová.

Nejvíc ji zajímá, jestli cvičení pomáhá zádům, aby ho případně mohla doporučit svému muži. Karel Gott totiž před měsícem prodělal operaci páteře a jóga by se mohla stát součástí jeho rehabilitace.

"Když uvidí výsledky na mně, tak se určitě bránit nebude. I když si nedovedu představit, že by docházel on sám na hodiny jógy, ale nějaké individuální hodiny by ho asi zajímaly," myslí si Gottová.