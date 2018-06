Gottova ryba získala už řadu gurmánů

"Nejsem vynikající kuchař. Například dobrého zpěváka prezentují stovky krásných písniček v jeho repertoáru. Dobrého kuchaře prezentuje, dovede-li si vymýšlet. Já ale vařím pouze to, co prostě umím. Většinou jde o nějaký orientální recept, nebo něco od ryb. Když byla v Praze konečně otevřena prodejna s čerstvými rybami, vždy jsem si od francouzského majitele nechal poradit nějaký zajímavý recept. Ovládám ale jenom ty, které mě skutečně naučil. Nedokážu v kuchyni experimentovat. A právě experimentování pokládám za velké umění," svěřil se Gott.

Gott upřednostňuje pokrmy výrazné chuti. "Mám rád především hodně kořeněná jídla. V poslední době dávám přednost rybám. Vadí mi, že hovězí i vepřové ztrácí chuť. Nedávno jsem dostal vepřové ze zabijačky a najednou jsme si u stolu řekli - ano, takto kdysi chutnalo maso. Je to zřejmě v krmivu a v podmínkách, v nichž jsou zvířata chována. Na steaku z Argentiny je prostě znát, že se tam dobytek prohání venku po pampách. Maso, které se prodává v našich obchodech, je tuhé a nemá šťávu," postěžoval si zpěvák.

Česká popová jednička tvrdí, že každý národ má vynikající jídla. Skvělé jsou podle Gotta kuchyně arabská, ruská, francouzská a mnoho dalších. "Ovšem ne všude. Znám lidi, kteří například projeli Francii a říkají - možná bys byl zklamán. Záleží totiž na tom, do jaké restaurace v té které zemi přijdete. Musím ale říct, že i v Praze už jsou restauranty, kam bych mohl zajít každý den a dostal bych přesně to, na co mám chuť. Ovšem příliš se mi to nedaří, protože večer zpravidla pracuji, a tak na dobrou večeři nemívám čas," usmál se zpěvák.