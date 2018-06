Gottova přítelkyně ví, že nesmí žárlit

Je známo, že Gott má ve vztahu rád vůdčí roli a nezávislost. Jeho práce a profesionální závazky mívají před láskou přednost. Nerad se ocitá v situacích, kdy ho ženy jakýmkoliv způsobem tlačí do kouta. Z obav o ztrátu přízně desetitisíců fanynek prý stále neuvažuje o manželství. A také to bez rozpaků a veřejně deklaruje.

Jak jdou léta, Karel bývá upřímnější, otevřeně říká, co si myslí. Při večírku na palubě botelu Admirál v přítomnosti Ivany pěl chvály na zpěvačku Helenu Vondráčkovou.

"Vždy jsme byli dobří kolegové. V poslední době jsme však spolu prožili tak neopakovatelné chvíle, v soukromí i na scéně, že se z nás stali blízcí přátelé," přiznal Karel Gott.

"Na koncert do Carnegie Hall jsem Helenu pozval jako hosta. Po úspěchu a bouřlivých ovacích amerického publika ji vnímám jen a jedině jako rovnocennou partnerku. Stejné to bylo na koncertě v Moskvě i při našich vánočních turné. Heleně se povedl grandiózní návrat na výsluní, rozkvetla, štěstí jí září z očí. Publikum to dobře cítí a oceňuje."



A krásná Ivana? Ani nemrkla brvou, usmívala se. Tleskala stejně jako ostatní hosté večírku. "Proč bych na Helenu žárlila?" nechala se potom slyšet. "Naopak, mám ji ráda."