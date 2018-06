Gottova partnerka se zajímala o křtiny

„Ivanka neví, jak se to dělá, a já jí vysvětluju, že není důležité, aby to věděla ona, ale že je důležité, že to vím já,“ řekl Czendlik.

„Jen se tak vyptávám, zajímá mě to. Ještě uvidím, jestli se se Zibim domluvíme,“ naznačila Macháčková zájem o pokřtění miminka, které se narodí koncem dubna.

Macháčková většinu informací o svém těhotenství tají a tím spíš ji zlobí, když se dozví nějakou „zaručenou zprávu“. „Před pár dny jsem si někde přečetla, že čekáme kluka. Karel to prý dokonce sám řekl. Vrcholem bylo, když jsem viděla údajnou fotku našeho miminka z ultrazvuku. My ale opravdu nevíme, co to bude. Chceme se nechat překvapit,“ říká.

Vánoce stráví s Gottem doma, ve vile na Bertramce. „Bude u nás Karlova dcera Lucka a její maminka Iveta. Dominika je se svou mámou ve Finsku.“

Dárky ještě nemá zdaleka pohromadě, ale jasno už o nich má. A co si přeje ona? „Já nic nepotřebuju,“ tvrdí. Potěší ji, když může udělat třeba právě prostřednictvím Divadla Broadway radost dětem, které to potřebují. Pondělní charitativní představení muzikálu Tři mušketýři, na kterém bylo navíc rozdáno plno dárků, totiž patřilo dětem z dětských domovů, onkologických pracovišť v pražském Motole, Brně a Rakovníku a mentálně postiženým, sdruženým ve společnosti Duha.

S dětmi z domova s pěstounskou péčí v Žichlínku tady byl i farář Czendlik, který pro ně dostal sto tisíc korun a filtr na vodu. Czendlik už se na Vánoce moc těší. „Budou to první Vánoce v Žichlínku s mými dvěma pěstounskými rodinami, což považuji za vrchol svého čtyřletého úsilí. Skončí určitá etapa mého života, i když ne úplně, protože patronát nad nimi držím pořád a ještě asi osm let budu splácet dluhy,“ říká.

O půlnoci ho čeká tradiční půlnoční mše, která však rozhodně tradiční nebude. Bude totiž rocková. „Měli jsme ji za doprovodu rockové kapely v našem kostele v Lanškrouně už před čtyřmi lety. Moc se to tenkrát líbilo. A protože byla poptávka, letos to zopakujeme,“ vysvětluje farář.

Půlnoční je pro něj tou nejdůležitější mší v celém roce. „Je to moje příležitost nějakým způsobem lidi oslovit a trošku je pohladit na srdci. Dávám si na tom pokaždé hodně záležet. V momentě, kdy skončí, pro mě prakticky končí Vánoce.“