Gottova milenka vydala knihu: Tři roky s idolem

"Především nejde o bulvár," obhajovali knihu vydavatelé z pražského nakladatelství Otakar II. A pravdou je, že jméno Oldřicha Dudka je zárukou úrovně, která se nebude pohybovat v oblasti špinavého prádla. Nicméně nebýt zvučného jména megahvězdy české popmusic Karla Gotta, těžko by kniha popisující naivní mladou dívku a její vztah k postaršímu pánovi vůbec vznikla, natož někoho zajímala.

Karel Gott viděl knihu ve čtvrtek odpoledne poprvé. "Ještě jsem ji nečetl, takže jí nemohu přát nic dobrého, ale věřím, že Marika nemá důvod mě pomlouvat. Vždycky jsem se k ní choval slušně," řekl při křtu.

Marika se s Karlem Gottem seznámila ve svých jednadvaceti letech, kdy jemu bylo šedesát. Přijela do Prahy z rodného Frýdku-Místku a byla z velkého světa doslova vykulená: "Tak jsem procházela na svých vysokánských podpadcích těmi pohledy, držela se Karla, který byl asi o dvě a půl hlavy menší než já, všechno kolem mě se mi zdálo rozmazané.....Pak drc, nějak jsme zastavili a Karel mě představoval paní Bohdalové.

Paní Bohdalová! To jsou přece všechny moje dětské pohádky, všechny krásné filmy, to je přece kus mého dětství! Rozzářila jsem se upřímně jako sluníčko...., když v tom se paní Bohdalová otočila na Karla a tím svým upřímným hlasem povídá: ´No tedy ty už ses snad opravdu zbláznil! To si neumíš najít normální holku?! Copak musí bejt vyšší o pět hlav a vypadat jako žirafa?!´"

Je pravda, že narozdíl od mnoha jiných, podobných knih, se díky lehkému Dudkovu peru dočkáme docela příjemného odpočinkového čtení, jehož poněkud naivní obsah se podařilo schovat do odpovídající, tak trochu pohádkové formy. Knížka neodhaluje žádné skandály, nikoho neuráží ani nepomlouvá. Intelektuálové mít radost nebudou, ale nejedna slečna či žena si ji jistě ráda přečte u vody, nebo za dlouhých zimních večerů...Možná i zamáčkne slzu dojetí a vzpomene si na pohádku o princi na bílém koni.