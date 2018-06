Gottova dcera: Těšila jsem se, že budu tátu zastupovat

„Táta má hodně nabitý program, uvidím, jestli se nám dnes podaří se setkat. Budeme si volat,“ říká ucie, která má po matce příjmení Kolářová.

Šaty mi vybral táta

Ceny za svého slavného otce převzala na jeho žádost. Tou dobou totiž přebíral ocenění v Německu. „Táta mi volal necelý týden před vyhlašováním a ptal se mě, jestli bych za něj nepřevzala cenu, kdyby náhodou vyhrál. Těšila jsem se na to, že ho na TýTý budu zastupovat,“ vysvětlila s úsměvem devatenáctiletá studentka.

Jako správný otec s ní šel vybrat i šaty. Oběma padly do oka elegantní starorůžové šaty, zpěvák k nim ještě vybral náhrdelník a náušnice od Swarovského, které dal překvapené dceři při společné večeři.

„Měla jsem z toho obrovskou radost, táta se skutečně trefil do mého vkusu,“ říká Lucie a prozrazuje, že ji otec dovede pochválit, když má na sobě slušivé oblečení, ale také poradit. „Líbí se mu, jak se oblékám, jen občas namítá, že bych mohla mít něco elegantnějšího, má eleganci rád. Má perfektní vkus. Má i přehled, jak se oblékají dívky jako já, třeba i v Německu, a občas to probereme. Jednou za čas mě pošle do Německa, abych si něco vybrala sama, jedeme tam pokaždé s mamkou.“

S maminkou Ivetou Kolářovou také přišla do karlínského divadla na slavnostní ceremoniál. A jak se cítila na jevišti, kam musela pro cenu dojít dokonce dvakrát? „Ze začátku jsem měla trému, ale pak to ze mne spadlo. Byl to zvláštní, těžko popsatelný pocit, stát tam na jevišti a být najednou středem pozornosti tolika lidí. Jsem typ, který raději stojí někde v pozadí, a když už musím být při různých příležitostech na očích veřejnosti, tak jedině po boku táty,“ líčí skromně Lucka.

Vídáme se dvakrát do měsíce

Radostnou zprávu o dvojnásobném vítězství svého otce v letošním TýTý mu sdělila telefonicky. Měl ohromnou radost! Těším se, až se uvidíme a společně to oslavíme.

Lucie se s otcem setkává asi dvakrát do měsíce, někdy i častěji, záleží na jeho času. Jednou za měsíc se i s mámou zajdou podívat na nejmladší ze tří Gottových dcer Charlottku do jeho vily na Bertramce.