Gottova dcera chce být prodavačkou

"V tom jsme si určitě podobní. Život se snažíme zpříjemnit, okořenit. Bavíme se o věcech, které jsou vtipné, příjemné, sympatické."

Po hudební stránce jsou na tom ale jinak. "Nevím sice přesně, co poslouchá, ale myslím, že to, co všichni mladí dnes," říká Karel Gott, který netuší, jestli si jeho dcera oblíbila některou z jeho písní.

"Nikdy jsem se jí na to neptal a ona měla asi vždycky zábrany o tom mluvit. Třeba mi nechtěla lichotit."