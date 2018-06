Gottová bez manžela, Gavriely s přítelem. Smetánka si užívala na horách

Většina celebrit opustila rušnou Prahu již v pátek, aby si odpočinek, sníh, lyžování i slunce mohla užít co nejvíce. Odpočinkový program se zamlouval především Ivaně Gottové, jejíž slavný muž byl pracovně v Německu.

"Pojaly jsme to jako dámskou jízdu, moc si to užíváme," neskrývala nadšení manželka Karla Gotta, jež budila rozruch luxusní lyžařskou výbavou za několik set tisíc korun. Později objasnila, že šlo o zapůjčené věci, především oblečení. "Je to nádherný model, cítím se v něm opravdu dobře, ale nevím, zda bych si něco tak extravagantního sama pořídila," dodala Ivana Gottová, která na hory vzala kvůli dcerám i svou filipínskou chůvu.

Ivana Gottová s dcerou Nelly Sofií Monika Marešová se synem a maminkou Ivana Gottová

Lyžování a brilantní jízdy na snowboardu si užívala i Monika Marešová se syny a maminkou. "Na lyžích jsem zvyklá stát od svých čtyř let, dokonce jsem je později na osm let vyměnila za snowboard. Ten jsem ale odložila s příchodem Leoše (Mareše - pozn. red.), on je totiž zatvrzelý lyžař," uvedla Marešová a přítomným novinářům rovněž potvrdila, že je po rozchodu s podnikatelem Martinem Řezáčem znovu zamilovaná. Její novou známostí je manažer Marek Lehečka. Poté, co se jeho jméno objevilo v médiích, neměla důvod dál cokoli tajit.

Martina Gavriely a Embassy

Svou hodinu pravdy si rovněž odbyla moderátorka Martina Gavriely. Jediná bez dětí, ale se psem, prožila zimní víkend se šestadvacetiletým muzikantem Marcusem Tranem ze skupiny Embassy. Bývalý partner Ewy Farne je její současný přítel.

Kdo si naopak víkend na horách za rámeček nedá, je spolupracovnice Revue iDNES.cz, fotografka Lenka Hatašová, která utrpěla vážný úraz nohy.

Fotografka Lenka Hatašová a Charlotte Ella Gottová

"Poranila jsem si koleno při děsivém pádu na snowboardu, nevšimla jsem si ledové plochy, na kterou jsme vjela ve větší rychlosti. A i když jsem měla chrániče, pravé koleno dostalo plný zásah. Nejsem na tom sice jako Lejla Abbasová, které po úrazu na lyžích museli koleno operovat, nicméně řez skalpelem mě asi taky čeká. Velká krevní sraženina, kterou odhalil rentgen, by měla jít co nejrychleji ven," vylíčila Lenka, která zasněženou krajinu pozorovala po úrazu pouze z okna luxusního hotelu Savoy Royal, který pražskou smetánku hostil.

Charlotte Ella Gottová Andrea Verešová Jana Adamcová na masáži

Mezi dalšími známými tvářemi, které si hory nenechaly ujít, byly Nikol Lenertová, Gábina Partyšová, Lenka Hornová či Jana Adamcová, které se rovněž provětraly po boku svých ratolestí. Kromě lyžování si slavné maminky dopřály i služby místního welness centra.