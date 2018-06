Gotta do chomoutu ještě žádná nedostala

Přítelkyně Karla Gotta Antonie Zacpalová dala Gottovi první dítě - dceru Dominiku. Martina Zbořilová po rozchodu se zpěvákem se seznámila s Milošem Formanem. Dnes s ním má dvojčata. Jitka Svobodná proslavila se nahými fotografiemi po poku Karla Gotta. Přátelé zpěváka ji považují za jeho nejsympatičtější přítelkyni. Manuela Pechová vztah s Gottem dlouho tajila. Seznámili se na kanadské ambasádě. Iveta Kolářová po krátkem románku v roce 1987 se jí narodila Gottova druhá dcera - Lucie. Ilona Hermanová chodila s Gottem 10 měsíců a jejich vztah skončil poté, co dala dvě interview o intimním životě se zpěvákem. Marika Sörösová chodila se zpěvákem tři roky a jednu dobu už to vypadalo na svatbu. Taťána Smutná prý se kvůli Gottovi rozvedla. Seznámili se na jeho koncertě v Německu. Ivana Macháčková je jeho současná přítelkyně. Už spolu byli na dovolené v Jihoafrické republice. Ivana dělá překladatelku a to hlavně u filmu.

V Gottově náručí se už vystřídala spousta žen. Ať už to byly blondýnky, rusovlásky či hnědovlásky, vždy měly jedno společné - byly mladé, atraktivní, přitažlivé. Žádné se však ještě nepodařilo populárního zpěváka, sbírajícího jednu diváckou cenu za druhou, získat natrvalo jen pro sebe. Karel Gott zůstává i po šedesátce starým mládencem. Starého psa novým kouskům nenaučíš, říká se. A Gott to sám přiznává:

"Zjistil jsem, že jsem člověk, který nemůže žít po celý svůj život s jednou partnerkou. Jsem možná ve vztahu ke svým partnerkám až moc přecitlivělý, beru si příliš k srdci věci, které jiným mužům přijdou nepodstatné. Smířil jsem se s tím, že svým životem jdu prakticky sám, i když můj život byl a ještě je bohatý na lásky, ale ne moc stálé," řekl před několika lety v jednom interview.

Přesto se v jednu chvíli zdálo, že se Gott přece jen ožení. Nebylo to tak dávno, několik let chodil s nyní pětadvacetiletou Marikou Sörösovou. Jejich vztah vydržel asi tři roky a ztroskotal především na tom, že Marika dost žárlila.

Gottovy vztahy byly vždy aspoň trochu zahaleny tajemstvím. On sám o svém soukromí nerad mluví. Ani jeho milenky a přítelkyně, v době kdy s ním chodily, nikdy o vztahu nemluvily. Přesto se vždy o Gottově vztahu něco dostalo na veřejnost. Například to, že zpěvák má ze dvou vztahů dvě dcery, anebo to, že byl s Marikou na dovolené na Jamaice a pak jí koupil pěknou vilu.

I jeho současná přítelkyně Ivana Macháčková, která ho v poslední době doprovází na všech společenských akcích, nám nechtěla nic o vztahu s Karlem Gottem prozradit a na nedávné párty stroze řekla: "Nic z intimního života s Karlem vám nepovím." Prozradila jen to, že je překladatelkou.

Prozrazené milenky Karla Gotta *Evelyna Steimarová

*Olga Svobodová

*Kateřina Vedralová

*Alice Kovácsová

*Jana Karpašová

Jakoby se Gottovy přítelkyně obávaly toho, co se stalo jedné z jejích předchůdkyň Iloně Hermanové. Krátce poté, co Ilona přiznala svůj intimní vztah s Gottem, se zpěvák objevil na veřejnosti s jinou...

Většina expřítelkyň se odhodlala o nejintimnějších věcech ze společného života s hvězdou promluvit až prostřednicvím knihy Když milenky pláčou aneb 9 žen Karla Gotta. A v čem se všechny shodovaly? Byl to sex. Ten byl prý úžasný.