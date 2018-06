Gott zpíval se souborem Alexandrovců

Úspěch to byl o to cennější, že v publiku seděli nejen Češi, ale především cizinci. A i ti si mezi účinkujícími našli svého favorita. Pro některé to byl Australan James Morrison, jenž potvrdil statut světové jedničky ve hře na trubku. Po jeho sólovém výstupu (hrál i na trombon) lidé dupali nadšením.

Jiní podlehli Alexandrovcům. Těm se v Bruselu dostalo tak vřelého přijetí, že to zaskočilo i českého ministra zahraničí Cyrila Svobodu. Nicméně první výkřiky obdivu se nesly sálem ještě dřív, než se jedenašedesát zaměstnanců ministerstva obrany Ruské federace dostalo k mikrofonu. Už při první skladbě – Óda na radost v provedení Velkého orchestru paláce Žofín a Big bandu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, které dirigoval František Preisler. Jedna z dam v publiku si tuto skladbu dokonce vyslechla vestoje.

Jako první sólově vystoupila třicetiletá ukrajinská zpěvačka Marina Vyskvorkina, která má angažmá v pražské Státní opeře a hostuje i v Národním divadle. V dlouhých oranžových šatech se jí podařilo skrýt i lehce vystouplé bříško, prozrazující čtvrtý měsíc těhotenství.

Po ní šel na pódium Štefan Margita, jenž v průběhu večera přednesl jak operní árie, tak populární kusy a získal si spousty obdivovatelů. Ti ho pak kontaktovali na party.

Další účinkující byla Andrea Kalivodová. V bílých šatech, které měly tak složité zapínání, že kdyby jí s ním nepomohla televizní hlasatelka Marie Retková, jež diváky večerem provázela, pravděpodobně by zmeškala svůj výstup, zazpívala Carmen, kterou hraje v divadle v Košicích.

Lucie Bílá si podmanila publikum světovým hitem Summertime a Karel Gott vyvolal ohlas už pouhým příchodem na jeviště. I on vsadil na osvědčený šlágr – Lady Karneval, což se mu vyplatilo. Když o něco později zpíval s Alexandrovci Kalinku, měl už publikum na lopatkách. Ani pro třicetinásobného Slavíka však nebylo vystupování v Bruselu, kde byl poprvé v životě, jednoduché. Ve francouzsky mluvících zemích totiž dosud nezpíval.

„Měl jsem trochu obavy. Říkal jsem si, že tohle není zrovna moje teritorium,“ přiznal po koncertě. Ale cítil se v kondici, a kdyby se býval šetřil na zkouškách, pravděpodobně by se mu podařil neopakovatelný výkon. Přičítal to i kvalitnímu technickému zázemí. „Už dlouho jsem nezpíval na tak dobrý zvuk, což mi samozřejmě pomohlo úplně lehounce si s hlasem hrát, tvořit barvy tónů, dynamiku. Kdežto když se špatně slyším, tak automaticky přitlačím, aby mě bylo slyšet, a už je to špatný. To už není ten zpěv, jak má být.“

V publiku měl jak vlámské, tak maďarské a německé fanoušky. Právě kvůli Němcům, u kterých natočil na osmdesát dlouhohrajících desek, mu bylo zpětně líto, že nezařadil na repertoár aspoň jednu písničku v jejich jazyce. Názor, že by na koncertě oslavujícím porážku Německa nemusela působit němčina nejlíp, kategoricky odmítl. „Kdybych se narodil jen kousek dál od Plzně, tak jsem narukoval jako sudeťák do wehrmachtu. Každý by musel narukovat. A proto nesnáším, když se tyhle věci přenášejí do kultury nebo do sportu.“

Obdivuhodné bylo, že vydržel celou dobu na nohou. Od dvou odpoledne až do půlnoci. Přitom nedávno prodělal operaci, při které mu byl vyměněn kyčelní kloub. Zdržel se i na party, které byl přítomen český velvyslanec v Bruselu Jiří Havlík, ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda či ředitel Pražského domu Jan Koukal.

Lucie Bílá se svým snoubencem Václavem Bártou dala přednost posezení v soukromí. „Zašli jsme si na večeři do thajské restaurace plné vůní a chutí, které jsem pro sebe teprve teď objevila,“ hlásila druhý den. Na rozdíl od ostatních nemusela vstávat hned po ránu, protože si pobyt v Belgii o dva dny prodloužila. Ostatní sólisté odjížděli na letiště a odtamtud do Prahy. Jenom Štefan Margita měl letenku do Lyonu, kde už večer musel být na zkoušce Jenůfy.

Muzikanti se přepravovali domů autobusy a ráno se ještě dočkali nemilého překvapení, když zjistili, že jeden z dopravních prostředků byl přes noc vykraden. Naštěstí si v něm hráči nenechali své nástroje, a tak vzniklá škoda nebyla veliká. Nicméně byl to už druhý případ krádeže spojený s touto výpravou. Před pár dny byla muzikantům zcizena harfa.

Koncertní turné hvězd bude pokračovat ve čtvrtek vystoupením v Košicích a završeno bude 26. května v Kremlu.