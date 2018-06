Gott znovu vniká do dětského světa

Kdyby někdo před pár lety požádal Karla Gotta, aby natočil pohádkové album pro děti, přenechal by to zpěvákovi, který si užívá otcovské pocity. Po narození dcery Charlotty-Elly přišel tenhle nápad tak nějak přirozeně.

"Můj život se doslova změnil a úplně postavil na hlavu, protože v mém domě nejen že nejsem sám, ale je tam i malá Charlottka, která ve mně evokuje dětský svět. Poznávám ho a znovu do něho po tolika letech vnikám," vypráví Gott.

Rok a půl staré Charlottce už je podle jeho slov třeba věnovat více času. Dávno už nestačí jen různé hračky, obrázky či čtení pohádek. A tak přišel nápad natočit album pohádkových písniček. "Chci ji připravit na to, že existují hezké písničky pro děti a že to není jen o tom, že 'jdou prasátka jdou', i když to je zrovna hezká písnička. Vlastně tak trochu pracuji na tom, aby se jí vytříbil vkus," podotkl Gott.

Rodinu přivedl Šíp i Adamcová

Mistr se navíc rozhodl přiblížit lidovým vrstvám a změnit způsob distribuce a hlavně cenu svých nosičů. Pohádkové album tak bude stát pouhých čtyřiačtyřicet korun. "Chci malinko otupit stahování, protože při této ceně se pirátům nevyplatí nic kopírovat, i když si myslím, že moje desky se zase až tak nekopírují," podotýká s úsměvem Gott.

Album třinácti pohádkových písní, na kterém nechybí například Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš, Včelka Mája nebo mrazíkovská Prašná cestička, bude k mání ve všech novinových stáncích, v trafikách, v hypermarketech, ale i na benzinových pumpách. Na trhu ovšem bude pouhý týden, tedy od 27. října do 3. listopadu.

Slavnostní křest cédéčka ve vládním salonku na Hlavním nádraží v Praze moderoval Karel Šíp a pokřtilo ho hned několik sudiček - maminek se svými ratolestmi. Sporťačka Jana Adamcová, rosnička Jana Adámková, herečka Alena Antalová, cvičitelka Hanka Kynychová, která má dvojčátka zatím ještě v bříšku, Adéla Gondíková, Dana Morávková a Tereza Kostková.