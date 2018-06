Gott zazpívá v Kremlu Kalinku

* Víte, za co se tahle medaile vůbec uděluje?

To nevím. Ale tuším, že já ji dostal v souvislosti s prvním koncertem českých hvězd v Moskvě. Čtyři měsíce nato se v Praze objevil ředitel Českého domu a předal mi ji. Potom jsem zjišťoval, jakou má vážnost, a bývalý ruský velvyslanec mi vysvětlil, že je to jeden z nejváženějších metálů ruské federace, a že pokud budu v Rusku, měl bych ho při slavnostních příležitostech nosit na saku.

* Nyní v Moskvě připravujete druhý koncert. Máte k Rusku nějaký zvláštní vztah? Nemám. Dokonce jsem byl vůči němu v roce 1969 úplně nenávistný. A protože jsem se docela silně postavil proti tomu, co se tady v osmašedesátém stalo, měl jsem problémy. Ale myslím si, že je úplný nesmysl, když takovou obrovskou zemi, do které se snaží proniknout jiné významné státy světa, obchodně opouštíme. Cítil jsem, že Rusové to berou trochu osobně, až emocionálně, že jsme se tímto způsobem vrátili, a mají zájem spolupracovat.

* Podruhé do Ruska vezete Karla Gotta, nikdo jiný by v Moskvě šanci neměl?

Karel Gott je tam nesmírně populární. Musím říct, že určitým způsobem tenhle koncert táhne. Tenkrát i teď. Známá je tam i Helena Vondráčková, ale na druhé straně by nebylo dobré, kdybychom zopakovali stejný koncert jako před dvěma roky. Proto tentokrát jede Lucie Bílá a Štefan Margita.

* Lucie Bílá dávala kdysi hlasitě najevo, jak je jí všechno, co souvisí s minulým režimem, nepříjemné. Jak přijala vaši nabídku?

Dokonce mi řekla, že tam být musí. Když jsme spolu loni jeli po České republice Turné hvězd a seděli po jednom koncertě v šatně, vytáhla kyvadélko a povídala: Honzo, to kyvadýlko mluví vždycky pravdu. Pak s ním začala točit a ptala se: Budu na koncertě v Rusku? A když se kyvadélko stočilo doprava, vykřikovala: Vidíš, to kyvadýlko chce, abych tam byla!

* Ruský trh je zajímavý. Je pro vás takový koncert dobrý byznys?

Před rokem a půl na tom moje agentura výrazně prodělala. Na druhé straně jsem cítil prestiž, kterou celá akce měla. Letos to vypadá, že by to mohlo být půl na půl, možná i s malým ziskem.

* Chtěl byste do Ruska v budoucnu vyvézt i jiné umělce?

Ne, to není moje parketa. Od toho jsou tady jiné agentury. Ale na příští rok připadne čtyřicáté výročí od ukončení druhé světové války. Z ruské strany jdou signály, že poslední výstřely padly v Česku a že bychom mohli vytvořit společný projekt, který by putoval nejen Českem, ale i jinými zeměmi Evropy a skončil v Rusku. Tak o tom teď přemýšlím.

* V čem podle vás spočíval váš první úspěch v Kremlu?

V bezprostřednosti. Jsme jedni z mála, kteří tam za posledních deset let vystupovali živě. V Kremlu byla řada světových hvězd, ale všichni zpívali na playback. Živé koncertování je sice náročné, protože si s sebou musíme vézt kompletní osvětlovací a zvukové zázemí, ale vyplatí se to.

JAN NEKOLA

se svou agenturou se pokouší obnovit česko-ruské vztahy. V roce 2002 uspořádal v moskevském Kremlu koncert, který vyvolal u Rusů nadšení. Zúčastnili se ho představitelé na nejvyšší vládní úrovni, marně však hledali v české delegaci svoje protějšky.

Letošní květnová „mise“ proto bude mít kulturně-obchodní charakter. Vedle umělců Karla Gotta, Lucie Bílé a Štefana Margity by se jí měli zúčastnit i čeští ministři, podnikatelé a představitelé parlamentu. Čeká je bohatý program. Dopoledne česko-ruská obchodní konference v budově velvyslanectví ČR, večer vystoupení v Kremlu a nakonec párty.

Koncertu předchází v Rusku obrovská reklamní kampaň: v televizi, v rozhlase, na billboardech. Vstupenky jsou cenově tak diferenciovány, aby se ho mohli zúčastnit i lidé, kteří mají do kapsy hluboko. Žádné VIP sektory se v Kremlu zřizovat nebudou, ale místa v předních řadách budou patřit nejvyšším státním představitelům.

Účast mimo jiných přislíbila paníKožinová, manželka ředitele kanceláře ruského prezidenta. Jan Nekola, jehož agentura NKL, Žofín, s. r. o., provozuje Palác Žofín a Národní dům Na Vinohradech, se při té příležitosti „hodí“ do gala. Na klopě bude mít medaili maršála Kožeduba, kterou dostal od hlavního velitelství leteckých sil ruské federace.