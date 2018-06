Gott zazpívá europoslancům

V tamním Centre For Fine Arts se pokusí oslovit na 2200 diváků. Právě tolik jich totiž nejkrásnější sál tohoto kulturního stánku pojme. A Karel Gott, který se celý život orientoval na německy mluvící oblasti, přiznává, že má trochu obavy.

„Ve francouzsky mluvících zemích jsem zatím nikdy nevystupoval, pokud v to nepočítám Cannes, kde jsem se čtyřikrát zúčastnil hudebního festivalu gramofonových firem. Takže to pro mne bude novum. A může se stát, že budu i nepříjemně překvapený,“ říká.

Jan Nekola, který se svojí agenturou NKL Žofín turné organizuje, si však neúspěch nepřipouští. „V Bruselu je i německy mluvící menšina a ta se nám už e-mailem hlásí o vstupenky.“

Nakonec, tíha koncertu nebude jen na bedrech českého slavíka. Spolu s ním vystoupí v Bruselu Štefan Margita a Lucie Bílá, s níž Gott zazpívá duet Návrat k růžím. „Repertoár připravujeme s dirigentem Františkem Preislerem. V tom si rozumíme skutečně výborně a zatím jsme nikdy žádný přehmat neudělali,“ říká Gott, který francouzsky nemluví a nikdy ani neměl ambice francouzsky zpívat. Srdce Belgičanů by ale mohl zasáhnout písní Sólo pro motýla, kterou napsal francouzský skladatel.

Vedle českých hvězd vystoupí na koncertě Akademický soubor písní a tanců Ruské armády – Alexandrovci a The Jazz Ambassadors of the U.S. Army. Obě tělesa přijedou koncem dubna do Prahy, aby se mohla připravit na společné vystoupení.

Americké seskupení je jedničkou mezi americkými vojenskými big bandy. Vzniklo v roce 1969 a sídlo má ve Washingtonu. Specializuje se na jazz, ale umí výtečně hrát i latinu, diexilandovou hudbu a populární taneční melodie. Orchestr často vystupuje v zahraničí. V Praze byl poprvé před deseti lety a během současného pobytu v Česku uspořádá také samostatné koncerty. A z druhé strany zeměkoule dorazí i australský trumpetista James Morrison, který je dalším zahraničním účastníkem tohoto pojektu.

Turné bude zahájeno 2. května bruselským koncertem, na nějž jsou pozváni představitelé EU, pokračovat bude vystoupeními v Košicích (5. května), Hradci Králové (16. května), Karlových Varech (17. května), Praze (18. a 19. května), Českých Budějovicích (20. května), Ostravě (21. května), Varšavě (23. května) a vyvrcholí v Moskvě (26. května) v Kremelském paláci.

Přitom účinkující, které doprovodí Velký orchestr paláce Žofín, se průběžně vystřídají. Ve Varšavě například vystoupí místo Lucie Bílé Helena Vondráčková, která tam má obrovské posluchačské zázemí a poletí i do Moskvy.

Průvodcem tříhodinového programu budou mimo jiných Jiří Vejvoda a Kateřina Brožová. Od herečky si pořadatelé slibují zejména dobrou znalost ruštiny, kterou má díky své mamince, Rusce.

Vstupenky na koncert v Bruselu budou stát od dvaceti do třiceti eur (šest set až devět set korun) a předpokládá se, že se ho v hojné míře zúčastní zástupci europarlamentu. V Moskvě by měly přijít na tři sta až čtyři sta rublů. „Jde nám o to zaplnit sály. Výtěžek z koncertu není rozhodující,“ říká Nekola.