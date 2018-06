Gott zahájil oslavy konce války

V hledišti Paláce krásných umění sedělo mnoho významných hostů, celou první řadu si rezervovala generalita Severoatlantické aliance.

Mezi českými hosty byl ministr zahraničí Cyril Svoboda. Do Bruselu měl přiletět také český předseda vlády Jiří Paroubek, který akci ještě jako ministr pro místní rozvoj pomáhal organizovat. Nakonec však svoji účast odvolal.

Z České republiky do Bruselu dorazili Karel Gott, Lucie Bílá, Štefan Margita, z Ukrajiny přijela zpěvačka Marina Vyskvorkina. Jejich vystoupení doprovázel Velký orchestr Paláce Žofín a Big band Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Na pódiu také vystoupil americký armádní soubor The Jazz Ambassadors či australský trumpetista James Morrison. Nejočekávanějším tělesem čítajícím 61 mužů byl ovšem soubor Alexandrovců. Na koncert se kvůli nim akreditovaly tři ruské televizní štáby.

Právě oni spolu s velkým orchestrem Paláce Žofín večer zahájili skladbou Óda na radost. Pak zpívala Marina Vyskvorkina, na kterou navázal Štefan Margita árií Nemorina z opery Nápoj lásky. Po nich na pódium přišla Lucie Bílá s písničkou Pískovec a hřebem první čtvrtiny večera byli Alexandrovci s Karlem Gottem, kteří zazpívali skladbu Be My Love. V úplném závěru všichni zpívali píseň Funikuli Funikula. Večerem provázela Marie Retková.

Po koncertu pak všichni spěchali na večírek. Jen Alexandrovci vyrazili směrem na letiště, jeli domů, aby se mohli v následujících dnech v Moskvě na Rudém náměstí zúčastnit oslav konce druhé světové války.

Ještě před cestou do Bruselu zpěváci trénovali v pražském Národním domě na Vinohradech. Tam ještě dnes vzpomínají, jak narychlo obarvovali v cibulových slupkách vejce pro Alexandrovce.

Ti jeli do Bruselu autobusy a organizátory poprosili, aby jim do každého potravinového balíčku přidali dvě obarvená vajíčka. Uplynulý víkend se totiž podle pravoslavného kalendáře v Rusku slavily Velikonoce. Podle Jana Nekoly, majitele Agentury NKL Žofín, která celé turné pořádá, nepřesáhne účast státu na pondělním koncertu sedm milionů korun. Zbytek akce, která by mohla být prodělečná, zaplatí sponzoři.