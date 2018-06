Gott: Vydal jsem své nejlepší album

Oč je pro Gotta jeho nové album zásadnější, o to víc je zarážející, že na křest alba dlouholetého kolegy a přítele (kterému mimochodem každoročně na Vánoce posílá vánočku) nepřišla Helena Vondráčková. Navíc když zpěvák přebíral jednu ze dvou platinových desek za prodej alba Live nahraného na společném koncertě právě s Vondráčkovou. - více zde

"Zpěvačka kategoricky odmítá, aby toto ocenění zároveň s ní obdržely i bulvární deník Blesk a časopis Rytmus života jako mediální partneři uvedeného CD," vysvětlil Martin Michal důvod, proč zpěvačka na křest nepřišla. "Tyto tiskoviny se staly mediálními partnery bez jejího vědomí a předání zmíněného ocenění právě těmto redakcím považuje zpěvačka za minimálně nevkusné a nesmyslné," potvrdil její manžel a manažer dohady, o nichž se spekulovalo.

Časopis Rytmus života podle Michala pošpinil zpěvaččinu snahu podporovat nejrůznější charitativní projekty. "V další charitativní činnosti v Česku však bude pokračovat teprve tehdy, až se paní Vondráčková dočká omluvy od časopisu Rytmus života," vysvětlil nedávno novinářům Martin Michal, kterého se zveřejněné informace o tom, že jeho žena na charitě vydělává, velmi dotkly. - více zde

Zpěvačka bojuje s médii i na jiných kolbištích. Před časem stáhla žalobu na firmu manažera Janise Sidovského a v pondělí svolila, že odpůrci zaplatí patnáct tisíc za právníka. Dalším trnem v oku je manželům deník Blesk v čele s redaktorkou Michaelou Remešovou.

Je možné, že titíž nepřátelé zhatili Heleně také účast při vyhlášení Českého slavíka. Oficiálně dala zpěvačka přednost ten večer muzikálu Miss Saigon. "Je mi líto, že se nemohu Českého slavíka zúčastnit, ale jsem vázaná smlouvou v muzikálů Miss Saigon, kterou jsem podepsala ještě dřív, než byl znám termín vyhlášení ankety," řekla iDNES.

Zpěvačka se utápí ve sporech

Veřejně se však ví, že roli americké manželky (Tomáše Savky) Ellen alternuje v muzikálu spolu Kateřinou Brožovou, Terezou Mátlovou a Šárkou Markovou. Jako největší hvězda z těch čtyř by si jistě mohla termín představení zvolit... Kdyby chtěla. Zpěvačka se údajně chce vyhnout konfrontaci s nastupující generací zpěváků, pokles z prvních příček by prý špatně nesla, tvrdí někteří lidé z jejího okolí. - více zde

Za celou kariéru však fanoušci Vondráčkové nepamatují, že by snad někdy neměla dost kuráže a odvahy. A tak se těm skalním jistě nezdá věrohodné, že by vzdala Slavíka ze strachu. Spíš to vypadá, že vždy tak velkorysá zpěvačka náhle utápí svůj um a nadhled pravé hvězdy v žabomyších sporech hodných tak maximálně jejích právníků.

Je dost možné, že pravým důvodem proč Vondráčková nepřijde 11. prosince do pražské Státní opery sledovat Českého slavíka není muzikál ani obavy z konkurence. Stačí si všimnou mediálních partnerů, mezi nimiž jsou mimo jiné obě právě znepřátelená periodika. - více zde