Gott u tanečníka Yemiho: chce se sedřít z kůže

"Všichni tanečníci už odešli a Karel chtěl trénovat dál. Překvapil mě hrozně moc, nechce to zadarmo a má úplně radost, že se může sedřít z kůže. To nemá jen tak každý," říká na adresu Mistra Yemi. Gottovi vymyslel prozatím choreografii ke slavné písničce James Bond, kterou zpěvák využije na svých koncertech.

"Byl to Yemiho nápad a to mne na tom celém zaujalo nejvíc. On mne vlastně vyzval a výzva je výzva. Umí to podat tak, že mi dá jiskřičku naděje, že to půjde, aniž by se mnou nějak přísně zacházel a driloval mě. A i když se to třeba někomu nebude líbit, nebo řekne, proč se do toho montuju, tak já pro sebe vím, že jsem to zkusil. Všechno potřebuje svůj čas a já si myslím, že u mě teď nastal ten čas, kdy bych se měl zajímat o to, jak pohybově a kam až můžu jít a co si můžu dovolit. Moc mě to baví, dělá mi to dobře. Je to změna v mém životě," svěřuje Gott.

Karel Gott se učí tanci s Yemim a jeho skupinou

S tancováním mu kromě Yemiho pomáhají také tanečnice, které ho v písničce doprovázejí. Podporují ho rozhodně psychicky svou přítomností. Rozptylovat se jimi ale nechat nesmí. "Nemohu se nechat unést tím, že jsou kolem mne mladé hezké tanečnice, to bych zapomněl kroky," míní s úsměvem.

Kromě tance mu dělají samozřejmě radost jeho dcerky Charlotta a Nela. Gott se stará hlavně o to, aby je zabezpečil. "Jako otec se samozřejmě starám o to, co umím. Umím si vydělat a díky tomu je zabezpečím tak, aby měly všechno to, co potřebují a možná i to, co nepotřebují," směje se Gott. "Ale to ještě pořád neznamená, že jsem dobrý otec. Mě prostě těší, když přijdu domů a vejdu do dveří, holky ke mně běží a volají: Táto, táto! To je prostě odpověď," uzavírá Gott.