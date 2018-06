Gott: Teplé ponožky pod stromeček? Děkuju, nechci

15:30 , aktualizováno 15:30

Karel Gott nerad mluví na téma Vánoce. "Přece nebudu říkat, co jsem komu koupil a co si přeju, to nechám náhodné myšlence a inspiraci," ohrazuje se zpěvák. Prozradil ale, co si rozhodně nepřeje.