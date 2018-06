Gott svatbou překvapil fanoušky i kolegy

A aby překvapení nebylo málo, osmašedesátiletý zpěvák oznámil, že s Ivanou čekají už druhé dítě. Zatím spolu mají téměř dvouletou dceru Charlotte Ellu. Z předchozích vztahů má Gott dvě dospělé dcery Dominiku a Lucii.

Tajná svatba v Las Vegas

Mnohonásobný slavík překvapil nejen své fanoušky, ale i kamarády a kolegy, kteří o jeho životním kroku neměli ani tušení.

"Překvapil mě, nenapadlo by mě to, ani jsem nevěděl, že jsou v Las Vegas. Odpoledne jsem ale od Karla dostal sms zprávu, zní doslova: Milí přátelé, chceme Vám oznámit, že jsme se 7. 1. v 16,30 ve svatební kapli v Las Vegas oddali. Vaši Ivana a Karel Gottovi," řekl iDNES.cz zpěvák Petr Janda s tím, že sňatek určitě nebyl spontánním rozhodnutím, jak Gott sám uvedl. - více zde

"V šedesátých letech tady byl půl roku na turné a určitě měl k tomuhle městu vztah, takže si myslím, že to měl vymyšlené už hodně dávno. Udělal to stylově, líbí se mi to. Mohl to taky udělat v kostele, mohlo ho táhnout šest běloušů a hrát mu k tomu symfonický orchestr," dodal Janda.

Ivana Macháčková

První, která dovedla Gotta k oltáři Ivana Macháčková

Stejně nečekaně zpráva zastihla i zpěvačku Jitku Zelenkovou. "Je to bomba, přeju jim to, udělali to dobře. Oznámili mi to sms zprávou, asi ji rozesílali všem. Je to dobrý nápad a musím Karla pochválit, je zase originální,"

míní Zelenková.

"Karel je tradicionalista a ví, že každý muž má postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. A jelikož on je maximalista, tak každý úkol splnil vrchovatě. A i když se mu narodí čtvrtá dcerka, tak mu můžu jenom blahopřát, protože děti jsou fajn," popřála prostřednictvím iDNES.cz svému dlouholetému kamarádovi zpěvačka Yvonne Přenosilová.

Opernímu pěvci Štefanu Margitovi a jeho ženě Haně Zagorové novomanželé Gottovi také novinku oznámili až druhý den. "Psali nám zprávu. Je to úžasné. Jednou jsem se Karla při jednom vystoupení na Žofíně ptal, kdy se ožení, a on mi odpověděl, že až po vojně. Tak jsme mu teď odepsali, že jsme rádi, že už má po vojně," řekl Margita ČTK.

Zpěvačka Eva Pilarová pro změnu o svatbě vůbec nevěděla. "S Karlem jsem dlouho nemluvila, vůbec to netuším... Ale kdo chce kam, pomozme mu tam," dodala.

Gott následoval Britney i Elvise

Gott zvolil svatbu v zahraničí podobně jako například zpěvačka Lucie Bílá, která si předloni v dubnu vzala v italském Miláně Václava Noida Bártu. Minulý rok v červenci se zase na řeckém poloostrově Chalkidiki tajně oženil herec a moderátor Karel Šíp. - více zde

Las Vegas si vybrala za místo sňatku řada světových celebrit. Americká herečka Demi Moore se tu provdala za kolegu Bruce Willise. V jedné z místních kaplí si svého kamaráda Jasona Allena Alexandera na pár hodin vzala i americká zpěvačka Britney Spearsová.

Město v nevadské poušti si pro svůj velký den zvolili také Clint Eastwood, Richard Gere a Cindy Crawfordová, Jane Fondová, Paul Newman, tenisté Steffi Grafová a Andre Agassi a v neposlední řadě i Elvis Presley.