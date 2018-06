Gott slaví narozeniny v New Yorku

V ceně vstupenky za sto deset dolarů, které majitel restaurace Jiří Suchánek dal do prodeje, mají návštěvníci zajištěn slavnostní přípitek, kulturní program a slavnostní večeři. „Nic na tom nevyděláme. Budeme rádi, když pokryjeme režijní náklady,“ říká majitel.

S myšlenkou oslavit narozeniny v New Yorku za ním přišel sám Karel Gott. A vedla ho prý k tomu i trocha ješitnosti. Nechtěl totiž svůj pokročilý věk v Evropě příliš připomínat. Na počátku se zdálo, že půjde o malou soukromou oslavu. „Jenomže to bych nemohl krajanům udělat. Jakmile jsem věděl, že Karel přiletí, musel jsem uspořádat něco většího,“ dodává Suchánek.

Pořadatelé tedy připravili koncert, během něhož pozvaní imitátoři představí Karla Gotta v jednotlivých dekádách. Od šedesátých let až po současnost. Tu již bude prezentovat Gott sám. „Nechtěli jsme, aby zpíval celý večer, to by z těch oslav nic neměl, tak jsme se dohodli, že zazpívá až na závěr,“ prozradil Suchánek.

Karel Gott měl v plánu dorazit do New Yorku ve čtvrtek s přítelkyní Ivanou, s níž se právě vrátil z Malty, a dcerou Dominikou, která žije ve Finsku. Suchánek mu zorganizoval slavnostní uvítání. Na poslední chvíli ještě nechal vyrobit uvítací transparenty. „My jsme si tady Karla rozmazlili,“ vysvětloval a připomněl, že Gott měl při jednom z minulých pobytů v New Yorku nonstop k dispozici limuzínu.

Suchánek se s českým „slavíkem“ zná léta, ale spolupracovat s ním začal až před osmi roky, kdy mu uspořádal dva koncerty v Atlantic City. Vyvrcholením jejich spolupráce pak bylo Gottovo vystoupení v Carnegie Hall v roce 2000. Po Antonínu Dvořákovi, který tu hrál coby šéf Newyorské filharmonie, byl Gott prvním Čechem, jenž se tu představil se sólovým projektem. Koncert měl nevídaný úspěch. Sešlo se na něm přes dva tisíce Čechů, Slováků, Poláků Rusů a Němců žijících v USA.

V sobotu bude mít Karel Gott obecenstvo méně početné, zato však bude jak interpretem, tak posluchačem. Mimo jiných mu zazpívají i Vladimír Hron, Karel Štědrý, Josef Stagr. Doprovázet je bude Jan Smolík s kapelou a Pavel Větrovec. Ani další překvapení nejsou vyloučena. Na Times Square je ubytována Lucie Bílá, o níž se proslýchá, že by mohla být zlatým hřebem večera.