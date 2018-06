Gott se těší, megahvězdy mohou přijet

Jenže pořadatelé či majitelé haly zatím neříkají, kdy Sazka Arena uvítá první velkou mezinárodní hvězdu.

"Máme nabitý program, ale je na pořadatelích akce, aby zveřejnili, co připravují," říká Petr Soukup ze Sazka Areny. Očekávaná zahraniční hvězda zde vystoupí patrně letos v létě.

Pořadatelé otevíracích koncertů slibují program s Evou Urbanovou, HelenouVondráčkovou, Martou Kubišovou, Václavem Neckářem, Petrem Mukem, kapelami Olympic, Elán či Arakain, který bude následovat po úterních testovacích zkouškách a jejž naplánovali na 25. března. - více o první zatěžkávací zkoušce zde

"Nebude to jedna nebo několik hvězd, ale pásmo včetně recitálů," řekl šéf Sazky Aleš Hušák. Seriál koncertů a oslav vyvrcholí 27. března slavnostním otevřením Sazka Areny.

"Pokud chceme, aby pražská hala byla úspěšná jako helsinská nebo hamburská, koncerty rozhodně musí být jedním z pilířů programu," říkají lidé z managementu. Jakmile bude hala řádně zkolaudována, začnou si ji pronajímat pořadatelé kulturních akcí všeho druhu.

Potvrzuje to Jaroslav Stanko z pořadatelské agentury 10:15 Promotion. "V Sazka Areně bychom rádi uskutečnili některé své produkce. Naše dosavadní jednání nám nepřinášejí žádné zásadní komplikace. Jsou limitována jen aktuální situací související s dokončováním stavebních prací a kolaudací. Jiné problémy nevidím," říká Stanko.

Z hlediska finančního je Sazka Arena srovnatelná s pražskou T-Mobile Arenou. "Jsou zde výhodnější základní nájmy, ale o nějaká procenta dražší služby. To je ale pochopitelné - asi nelze očekávat, že mercedes bude stát stejně jako trabant," míní Stanko. Jména uvažovaných umělců Stankova agentura nesděluje, dokud nejsou potvrzena tak, aby pořadatelé mohli zahájit prodej vstupenek.

Domácí producenti a umělci mají o novou halu zájem. Například filmaři zvažují možnost, že by zde v příštím roce rozdávali výroční ceny - České lvy. "Rád bych v Sazka Areně vystupoval a chodil do haly jako divák. Očekávám, že se zde bude konat řada zajímavých koncertů," řekl Karel Gott, který by zde - pokud se tak rozhodne - mohl oslavit pětašedesáté narozeniny.

V menší Univerzální hale, která je se Sazka Arenou propojena, se budou pořádat diskotéky, plesy, filmová a divadelní představení.

U hokeje se bude dělat byznys

Exkluzivní třetí patro v Sazka Areně pod horní tribunou není jen místem v hledišti.

Tvoří ho prosklené soukromé rezidence s nadstandardním vybavením, které mají podle architektů sloužit pro obchodní jednání, zábavu i neformální schůzky. Ve skyboxech je telefon, obří televize s plazmovou obrazovkou, bezpečnostní schránka a internetové připojení.

Celkem šestašedesát skyboxů Sazka Areny představuje místo pro více než tisícovku hostů na ploše téměř dva tisíce metrů čtverečních.

"Roční cena pronájmu se pohybuje na hranici tří milionů korun," říká mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund. "Smlouvy se uzavírají na tří, pěti a desetileté období," dodává. Cena podle něho přitom závisí jednak na poloze skyboxu vůči hlavnímu pódiu, jednak na jeho velikosti a rozměrech. Devadesát procent skyboxů už je prodaných.