Gott se stal terčem vtípků Mareše

Dalo se u toho jako vždy žehlit, klímat, číst, nicméně aspoň tři nové zprávy z televizního přenosu Českého slavíka vzešly. Zaprvé, moderátor Leoš Mareš potvrdil, co diváci hitparády Eso už vědí: že má vtip. Umí si utahovat sám ze sebe, tudíž si může rýpnout i do jiných. Nebál se ani posvátného Karla Gotta, což je příjemná změna - možná i pro Mistra. Navíc si průvodní text píše sám podobně jako Marek Eben, čímž statečně přiznává - Co jsem snad zkazil, zkazil jsem jen já. Zadruhé, ptáče a šelma, Český slavík a Český lev, si propojují klece. Takzvané "zvláštní" nominace z legrace, například pro Michaela Jacksona za píseň Páni kluci, opsaly ceny pop-music od cen filmových. To jen pro pořádek. Zatřetí, pořád ještě není tak zle, pokud zůstává stavovská čest silnější než vůle televize. I kdyby se režisér rozkrájel nebo střílel, pro hvězdičky z rychlodílny objevů Novy nevyždímal potlesk vřelejší nežli včerejší káva. Zato Mekyho Žbirku provázely ovace, ačkoli nekroužil kyčlemi. Umí však zpívat a přenos nedovedl utajit, že aspoň v sále to ještě někdo pozná.