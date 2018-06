Gott se objevil na valentýnské párty s novou přítelkyní

Valentýnská párty jak má být. V místnosti duní hudba, stoly se prohýbají pod množstvím jídla, tanečnice se vlní do rytmu house music, celebrity se ukazují se svými drahými protějšky a někteří lidé sbírají hamburgery do tašek. Po obnovené premiéře klasického muzikálu Pomáda, který se hrál ve středu večer v divadle GoJa Music Hall na pražském Výstavišti, oslavovali všichni nejen premiéru, ale také svátek všech zamilovaných. "Moc se nám tu líbí a muzikál se opravdu povedl," říká nová přítelkyně Karla Gotta, pětadvacetiletá překladatelka Ivana Macháčková.

