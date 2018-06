Gott s Lustigem píší knihu

Na společné knize, která má shrnovat úvahy, názory i zkušenosti autorů, pracují už víc než rok. "Snažíme se zároveň, aby byla čtivá a zábavná, " říká zpěvák.

Gott s Lustigem si prý ihned porozuměli. "Pan Lustig je výjimečná osobnost a spolupráce s ním je pozoruhodná a nesmírně zajímavá. Vyměňujeme si názory na velké množství otázek a vzájemně se doplňujeme. Arnošt žije převážně v USA a tak naše další spolupráce bude ještě trvat minimálně další rok," upřesňuje Karel Gott.



Zpěvák před časem překvapil veřejnost rozhovorem, v němž vyjádřil své obavy z dalšího vývoje světa. Prohlásil dokonce, že se objeví nové formy diktatur. " O něco později jsem své vyjádření rozvedl v jednom časopise. Nemyslím si, že by přišel nějaký nový diktátor. To asi nehrozí. Nebezpečí spíš vidím v kontrolovatelnosti soukromí člověka. Mám obavy, že za nějakou dobu budeme pouze čísla, sledovaná počítači. To je daň za globalizaci," zamyslel se Karel Gott.



Nepodléhá však depresím, naopak hýří notnou dávkou smyslu pro humor. V zimě se Gottovi podařil dokonalý žert, jímž úspěšně šokoval své nejbližší okolí.



Prostřednictvím vzkazu v hlasové schránce mobilního telefonu přátelům oznámil, že telefon je odposlouchávaný a aby pokud možno nahrávali co nejstručnější vzkazy.



Zpěvák je v bezvadné kondici a tvrdí, že stíhá mnohem víc, než před lety. Natočil nové CD a další hudební projekt připravuje pro německé publikum.