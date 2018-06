Gott promluvil: Za smrtí Karla Svobody je manželská krize!

"Rozumím, protože můžu říct, že jsem byl jeho přítel, kamarád, a tak znám i jeho soukromí. Takže vím, co se v něm pohnulo, ale nebylo to náhlé vzplanutí, nebo náhlá emoce," řekl Karel Gott během Křížového výslechu na Frekvenci 1.

"Myslím si, že to bylo dlouho připravované, že to byla naprosto jasná manželská krize," domnívá se sedmašedesátiletý zpěvák, který ale o příčinách úmrtí Karla Svobody již dál nechtěl hovořit. "On už na některé věci bohužel nemůže odpovědět, nemůže tam shůry nic říct."

Záhada s obrazem

Karel Gott je přesvědčen, že přesné důvody nezná nikdo, ale jedna věc ho přece jen u Karla Svobody zarazila. Když se slavnostně otevíral Gottland, požádal Karel svého jmenovce, aby přestřihl pásku a stal se kmotrem muzea Karla Gotta. Svoboda si s sebou k velkému překvapení přinesl obraz, který mu zpěvák věnoval k jeho padesátinám.



"Namaloval jsem ho uprostřed secesních obrazů a starého původního telefonu, vše tak, jak to miloval. Z obrazu měl takovou radost, že mě překvapilo, proč mi ho vrací a dává ho do muzea. A když se stala tahle strašná věc, tak jsem pochopil proč ho vrátil. Chtěl, aby byl obraz v muzeu," dodal Karel Gott, který moderátorovi prozradil, že by si život sám nikdy nevzal.



"Karel Svoboda měl malého syna a proto mě to překvapilo. Je tam výzva tím malým děckem, že mě bude potřebovat. Protože ten kluk (Jakub) se bude vyvíjet, bude chtít tátovy rady, bude se ptát. Tak jen z toho důvodu bych to nedokázal."