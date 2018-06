Gott: Pocit, že přichází na svět moje dítě, je moc hezký

Po pěti hodinách byla Gottova v pořadí třetí dcera na světě. Vážila 3,28 kilogramu a měřila 51 centimetrů.

Její táta byl při tom, i když se původně rozmýšlel, jestli u porodu asistovat, nebo ne. „Čekal jsem, co to se mnou udělá. Znám případy otců, kteří při tom omdleli nebo měli vůči partnerce půl roku blok. Mně nic podobného naštěstí nepostihlo,“ líčí s úsměvem své bezprostřední pocity z nové životní zkušenosti.

„Je to strašně napínavé. Znám to jenom z televize, viděl jsem to jednou ve filmu. Ale ten pocit, že přichází na svět moje dítě, je moc hezký. Je vzrušující vidět, že tady začíná život, i když samozřejmě všichni víme, že začíná už u početí. Je to zkrátka opravdový zázrak.“

A proč nezvyklé jméno Charlotte Ella? „Charlotte je česky Karla. Líbilo se nám mít dvě písmena „té“ i v křestním jméně. Zní to hezky, vypadá to i hezky napsané. A Ella proto, že Karel obdivuje zpěvačku Ellu Fitzgeraldovou,“ řekla Macháčková.

I když se původně spekulovalo o porodu Macháčkové v zahraničí, oba partneři byli od začátku rozhodnutí, že vsadí na zkušenosti českých lékařů. Vybrali si ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí docenta Jaroslava Feyereisla. „Vsadili jsme na zkušeného lékaře a vyplatilo se to,“ liboval si Gott.

Komu je Charlotte Ella podobná, její otec neumí říct. „Tahle novorozeňata jsou většinou svraštělá, opravdu zatím nevím. Zapamatuju si ale asi navždycky, jak poprvé otevřela oči a podívala se na mě.“

Držel partnerku za ruku

Gottova partnerka prý byla po celou dobu velmi statečná, zpěvákova přítomnost jí byla největší oporou. „Celou dobu jsem nezamhouřil oči, pomáhal jsem něco podávat nebo přinést. Když přišel porod, držel jsem Ivanku za ruku. Po porodu byla vyčerpaná a rychle usnula. Musím přiznat, že jsem byl také hodně unavený, ale spát jsem po probdělé noci nešel. Snažil jsem se ten den nějak přestát pomocí silné kávy. Jak bych si lehnul, byl bych úplně mimo.“

V neděli večer byl zpěvák zpátky. V nadstandardním pokoji podolské porodnice tráví s partnerkou a dcerou každou noc. S sebou nesl mimo jiné zdravotní polštář pro svoji milou. „Ivanka trpí bolestmi zad,“ vysvětlil.

Gott předpokládá, že domů by mohli všichni společně odejít už zítra. „Obě jsou v pořádku, malá je klidná, dobře spí i jí. Je neuvěřitelné, jak si to malé hned po narození najde zdroj obživy a má sací reflex, i když se dosud živila jinak. Příroda to prostě geniálně zařídila.“

Přál si zdravé dítě, má ho

Karel Gott má z předchozích vztahů dvě dcery dvaatřicetiletou Dominiku, jejíž matkou je Antonie Zacpalová a osmnáctiletou Lucii, kterou má s Ivetou Kolářovou.

Pohlaví třetího dítěte neznal, chtěl se nechat překvapit. Většina jeho přátel a známých mu sice do třetice přála kluka, on se však nechal slyšet, že bude rád v obou případech, hlavně když se narodí zdravé dítě. „Bylo by dobré mít ještě kluka a já to rozhodně nevzdávám. Za dceru jsem ale také moc rád, i když jsem jednou z legrace řekl, že nechci dopadnout jako Krok se třemi dcerami. Taky jsem vtipkoval, že by se můj syn mohl jmenovat Kristian. V němčině se totiž zdraví slovy Grüss Gott, a tak mě napadlo spojit to s mým příjmením. Pro Němce by totiž zněl Kristián Gott jako Kris Gott,“ směje se zpěvák.

Dceři by za čas ráda pořídila brášku i jeho partnerka Ivana Macháčková. „Jednou bych chtěla obojí,“ prohlásila před časem. Bude opravdu první ženou, která dá Karlu Gottovi syna? Prozatím jí prvenství náleží v tom, že bydlí v jeho vile na Bertramce a zařídila v ní dětský pokoj. Brzy v něm bude znít pláč i smích Gottovy třetí dcery.

ČTĚTE TAKÉ:

Karel Gott má další dceru!