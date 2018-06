Gott oslavil výročí v New Yorku

Akce začínala na české poměry netradičně - rautem. Poté se hosté odebrali do hlavního sálu, kde na ně čekal kulturní program.

Průvodcem večera byl Vladimír Hron, jenž uvedl oficiální gratulanty - Josefa Štágra, Renátu Podlipskou a Karla Štědrého. Ti všichni zpívali písničky z Gottova repertoáru.

Zpočátku oslavenec jejich produkci pouze sledoval. „Karel se dnes bude bavit a my to za něj oddřeme,“ komentoval situaci Hron.

Jen pár minut poté to však Gott nevydržel a zazpíval si společně s ním. Odměněn byl bouřlivým potleskem i výkřiky bravo. „Někoho imitujeme, protože si z něho děláme legraci, ale Karla napodobujeme proto, že ho máme rádi,“ prohlásil Hron.

Bílou přivezli v „dárkovém balení“

Se svým vyznáním přišla i Lucie Bílá, kterou na jeviště přivezli v dárkovém balení, v krabici převázané stuhou. „Nesmírně si vás vážím a budu se za vás pořád prát. Jsem váš největší fanda,“ řekla. Z Floridy telefonovali s gratulací Olga aWaldemar Matuškovi. Ostatní museli na svoji příležitost trpělivě čekat.

Kolem půlnoci se totiž Karel Gott chopil mikrofonu a nadlouho ho nepustil z ruky. Děkoval svým newyorským fanouškům za to, že ho před čtyřmi lety podpořili při jeho životně důležitém koncertu v Carnegie Hall, a vděčnost vyjádřil i jeho pořadateli Jiřímu Suchánkovi. „To ti nadosmrti nezapomenu,“ řekl a pak už jen zpíval.

Gott si utíral slzy

Po každé písničce následoval potlesk a davy lidí se mačkaly kolem pódia. Atmosféra dojala i samého Gotta. Při písničce Když jsem byl ještě malej kluk si musel utřít slzy. Lidé kolem tancovali, zpívali s ním a zlatý slavík ani nemusel předstírat, že patří jenom jim. Naopak jako první vyvedl na parket Ivanu Macháčkovou, a když dozpíval písničku Oči máš sněhem zaváté, která končí slovy „... co z toho mám, že žiju sám, neodpovím...,“ řekl: „Ale já nejsem sám, já mám Ivanu, mám tě rád, Ivanko.“

Teprve ráno měl oslavenec čas, aby přijal další dárky. Od Pavla Zedníčka a Hany Kousalové i od místního podnikatele a mecenáše Milana Jedličky. Ten mu věnoval dvanáct centimetrů velkou napodobeninu mikrofonu, celou ze zlata, posázenou brilianty. Z Astorie Gott odjel do hotelu, protože ráno měl v plánu jít do kostela a poslechnout si gospely. Do Prahy odlétá v pondělí večer.