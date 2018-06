Gott má asi talent na kulečník

"Starý desky jsou hezký," říká na každé své diskotéce Miloš Skalka. Dokazuje to už hezkou řádku let, nyní spolu s Martinem Hrdinkou. "Občas nás považují za tátu a syna," komentoval pro Korzo věkový rozdíl mezi nimi.



Kmotrem jejich nové desky se v billiardovém klubu stal právě Karel Gott. "Zpívám čtyřicet let, na diskotéky chodím třicet let," řekl Zlatý slavík. "Bývala to jediná možnost poslouchat aktuální muziku a dnes zas hity minulosti. Často jsem na Milošovu výzvu bral do ruky mikrofon a zazpíval si živě."



Tradiční křest desky šampaňským měl Karel Gott tentokrát ztížený. Bez ohledu na jeho hvězdnou slávu si lahev totiž musel otevřít sám a příliš zručnosti při tom neosvědčil. "Sekt neumím, jsem na víno," komentoval svůj výkon.