Gott je v Praze. Začíná s rehabilitací

„Jdu si pro první informace, dozvědět se, co a jak dál. Mám po operaci, ale nemůžu ze sebe dělat frajera. Ještě nemám vyhráno. U každého člověka probíhá rekonvalescence jinak. Já jsem dvacet pět let tělu fyzicky nic nedával a psychicky jsem také tak dlouhou pauzu jako nyní ještě neměl. To všechno může sehrát svoji roli. Navíc mě trápí myšlenky, jak dlouho to bude všechno trvat a jestli stihnu své pracovní závazky.“

Gott má před sebou několik televizních vystoupení. Jedním z nich je účast na soutěži Miss ČR, která se uskuteční 9. dubna. Pokud se bude cítit dobře, rád by se už zítra zúčastnil oslav šedesátých narozenin Ladislava Štaidla, se kterým řadu let spolupracoval. Pak má před sebou turné s Velkým orchestrem paláce Žofín, dokončení desky hitů Karla Svobody a swingové desky pro německého vydavatele.

Mimochodem v Německu se mu podařilo navzdory velké popularitě zůstat po dobu operace v utajení. Zprávu převzal německý tisk z českých novin a psal v tomto duchu: Nejen papež, ale i Gott už je v nemocnici. Co se to proboha děje?