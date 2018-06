Gott je součástí národního majetku

Kdyby Elvis Presley neumřel, tak by byl stejně tak hýčkán. Karlovi to ale přeji. Na jeho koncerty chodí dnes prababičky, babičky, maminky a také dcerky," poznamenal Semelka.

Během vyhlašování výsledků ankety Lešek prý ani na chvíli nezapochyboval, že by slavíka získal někdo jiný z nominovaných. "Říkal jsem si, že to Karel rozhodně bude. Udělal letos skvělou desku, která pro něj znamená velký krok dopředu. Je to pracovitý člověk," dodal skladatel.



Také Lucie Bílá podle něj zabodovala nejen kvůli svému hlasu."Lucka má velké charisma a oslovuje lidi i mimo rámec hudby. Nebyla hodnocena jenom za hudbu, protože každý soudný člověk pochopí, že Helča Vondráčková udělala za dva roky více práce a stejně jí to slavíka nepřineslo. Bílá má v sobě něco, co lidi oslovuje, ale také je to kvalitní zpěvačka."