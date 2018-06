Gott i Bílá jdou s módou: místo lyží tropické ostrovy

Čeští milovníci exotiky tradičně míří nejčastěji na karibské ostrovy, do Jihoafrické republiky, na Madagaskar, do Keni na safari, nebo třeba na Seychely či do Indonésie.

Také čeští slavíci letos zatoužili po teplu už v zimě. V polovině ledna odletěla na dvoutýdenní dovolenou na Maledivy Lucie Bílá a vzala s sebou i rodinu.

"Už jsem tam jednou před tím byla a strašně se mi tam líbilo," říká zpěvačka. "Vždycky, když jsem na nějakém krásném místě, slibuji si, že se tam vrátím, ale vždycky zatím vyhrála touha objevovat neznámé. Tohle je poprvé, kdy se někam vracím. Ale je to zatím to nej, co jsme zažili, a říkám si, že těch ostrůvků je tam pořád na prozkoumání spousta."

Za pár dní se na trochu opožděnou svatební cestu na ostrov Mauricius chystá Karel Gott se svou rodinou a přáteli, kterým tak chce vynahradit, že nebyli na jeho také poněkud exotické svatbě pod palmami v Las Vegas.

Zatímco české pěvecké hvězdy na svých dovolených nijak šetřit nemusí, pro ostatní je zajímavá nejen cena, která se u řady zájezdů pohybuje už kolem 25 000 korun, ale také fakt, že nyní lze do řady pohádkových míst letět z České republiky přímo. Od letoška je mnohem snazší se dostat nejen třeba do Thajska, Mexika nebo na Srí Lanku, ale také právě na Maledivy a Mauricius. Cesta se tak nejen podstatně zkrátí, ale také zlevní.