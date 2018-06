Gott dostává anonymy na adresu manželky, nepřekvapují ho

"Ivanku samozřejmě velmi sleduji a jsem na ni pyšný, je bezvadná. Varoval jsem ji před tím, co může přijít a taky se moje prognózy většinou plní. Protože kdyby přijela neznámá Ivana Macháčková z Opavy, tak se o tom nikdo nebaví. Ale zase jsme si ověřili, jací jsou někteří lidé a mě to vůbec nepřekvapilo. Hlavně ti anonymní, co to nedokáží říct do očí. Navenek k vám přijdou, usmívají se na vás a ptají se: jak se máš?," říká s trpkým úsměvem Gott.

Sám to prý od diváků ve svých začátcích schytával daleko víc. "Když jsem se poprvé objevil na obrazovce, tak televizi vyhrožovali, že když se tam objevím, budou protestovat a potáhnou to výš. Nevím, co jim na mě vadilo, ale hned za dva roky jsem získal prvního Slavíka," vzpomíná zpěvák.

Manželce vytkl jen drobnosti a ona za ně byla podle jeho slov ráda. Kdo jiný by to s ní měl myslet upřímněji než její manžel. Mezi výtkami ale například nebyla rychlost mluvení, která byla považována za jednu z chyb. "Dnes je absolutní trend mluvit rychle a dokonce v Americe, když jde o komerci, tak hlas ještě zrychlují. Je to prostě doba, kdy všechno jde rychle, kdy to musí fičet. Má-li tam toho dostat víc, mluví rychle. Je zkrátka bezvadná," chválí ženu Gott.

Teď hlavně Ivaně radí, aby se nenechala zlomit nějakými ubohými řečmi. "Chci-li někoho kritizovat, apriori k tomu tak přistoupím. Nesmí se tím nechat zlomit. Měla už dávno úplně jiné ambice, lákaly ji talk show, k nimž se takhle může pomalu vypracovat. Je důležité, že pro tu práci hoří a velmi sebekriticky se o tom baví a konfrontuje to se zkušenou šéfkou zpravodajství Jitkou Obzinovou. Já ji rozhodně podporuji. Ale nejenom ji, kohokoli, kdo jde do něčeho s upřímným nasazením a hoří pro věc," uzavírá Gott.