Gott chce slavit narozeniny na Letné

„Nechci, aby to znělo jako velikářství, ale myslím, že se to může i stát,“ řekl Gott na dotaz, jestli se vize herce Miroslava Donutila do roku 2009 ze zpěvákových 60. narozenin splní.

Český slavík v rozhlasovém rozhovoru také bilancoval svůj současný život.

„Jsem šťastný. Mám přítelkyni, kterou mám rád, mám přátelé a fanoušky, kteří mi rozumí, to je přece skvěle. A nepříznivcům bych rád vzkázal, že se mě jen tak nezbaví,“ řekla legenda naší pop music, která v těchto dnech natáčí nové písně.

Na dovolenou se Karel Gott chystá do jedné z exotických zemí. Ještě si prý ale nevybral.