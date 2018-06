Gott chce pro dítě a Ivanu klid

"Z článku musel čtenář nabýt dojmu, že se s mou partnerkou Ivanou Macháčkovou doslova vyžíváme na mediálním zviditelnění prostřednictvím našeho budoucího potomka," zlobí se Gott.

"Pan Kipeť napsal svůj článek poté, co prý mu Ivana nebrala telefon. Rozhodl se proto zveřejnit svou verzi příběhu," říká Gott. O takovou publicitu a humbuk kolem jejich soukromí prý rozhodně nestojí.

S tím ale Kipeť nesouhlasí: "Myslím, že jsem pana Gotta ani slečnu Macháčkovou neurazil a nemůžu souhlasit s tím, aby pan Gott znevažoval mou práci tvrzením, že jsem napsal pouze svou verzi příběhu," říká redaktor. Nyní zvažuje případné právní kroky k ochraně své pověsti.

Macháčková prý autorovi volala s tím, že je článek zlý a nepravdivý. Ten jí nabídl otisknutí rozhovoru, ve kterém by se vše uvedlo na pravou míru. Podle Gotta to opět mělo háček. "Poslal mailem sérii otázek, které v uvedeném článku tak vehementně odsuzuje," diví se Zlatý slavík.

Ivana na otázky typu "zda ji obskakuji, zda jsem pod pantoflem, zda bude Ivana rodit v Německu, zda jsme se tajně vzali" a další podobné samozřejmě neodpověděla. Právě proto, aby kolem nich nebylo "povyku jako kolem královny".

"My jsme se o to nepřičinili. Bulvární média si toto téma zvolila sama, a to bez našeho přispění. Věřte, že nám to vůbec není příjemné," uzavírá Gott.