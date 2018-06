Gott bude otcem už za čtyři měsíce

Gott má z předchozích vztahů dvě dospělé dcery, třicetiletou Dominiku a osmnáctiletou Lucii.

Přeje si teď syna? "Je to úplně jedno. V téhle době, kdy je kolem nás spousta nemocí a rizikových těhotenství, je především důležité, aby bylo dítě zdravé, i když to možná zní jako fráze," říká Macháčková.

Jestli je ona sama na rizikovém těhotenství, nebo vše probíhá bez problémů, nechtěla prozradit. Podle slov jejích kolegyň z domovského Divadla Broadway, kde pracuje jako produkční, ovšem do práce normálně chodí a přijde po několika dnech absence opět po neděli. Léčila se totiž z chřipky.

Společně se šťastný pár objeví oficiálně až příští sobotu na předávání hudebních cen Český slavík. Oba doufali, že se do té doby těhotenství utají. Macháčková se na veřejnosti objevila naposledy před čtrnácti dny na Broadwayi, kde spolu s kolegy slavila rok od premiéry muzikálu Tři mušketýři. "Tam se mi to povedlo úspěšně zamaskovat," směje se.

Jméno pro dítě zatím vybrané nemají. Před lety zmínil Karel Gott z legrace, že jeho syn by se mohl jmenovat Kristián. „Kristián to určitě nebude. Karel to před třemi lety jen tak plácnul. V němčině se totiž zdraví slovy Grüss Gott, a tak ho napadlo spojení Kristiána s příjmením Gott. Pro Němce by totiž zněl Kristián Gott jako Kris Gott,“ vysvětluje Macháčková.

"S manželem jsme o tom věděli už asi měsíc a půl. Moc jim miminko přejeme," řekla iDNES zpěvačka Helena Vondráčková. "A já bych Karlovi strašně přál, aby to byl kluk," dodal zpěvaččin partner Martin Michal.

"Přála bych jim alespoň tak klidné a hodné dítě, jako je náš Jakoubek," řekla iDNES Vendula Svobodová, manželka Gottova dvorního skladatele, ředitelka nadace Kapka naděje a spolu s Gottem nejoblíbenější česká celebrita.

Gott se Svobodou se pochopitelně často navštěvují. "Když byl Jakub ještě úplné miminko, jednou mu Karel Gott u nás zazpíval Lady Karneval. Jinak opravdu extrémně hodný Jakub začal brečet..., tak nevím," usmála se Vendula Svobodová.

Kdyby prý jejího muže požádali, aby šel miminku za kmotra, zřejmě by šel. "Karel je pokřtěný jako Karel Richard Svoboda, takže by mohl. I když nevím, zda ho v jeho věku požádají, protože přece jenom - je to závazek na celý život," vtipkovala.

Do práce Ivana v současné době nechodí. "Přijde až po neděli na poradu," řekly iDNES její kolegyně. Ačkoliv na večírcích po boku Karla Gotta málokdy chybí, v sobotu na předávní cen v anketě Top Celebrity nebyla. Údajně byla nemocná.

"Nechte prosím Ivanku v klidu do doby, než budou ty první nejkritičtější měsíce těhotenství za námi," uvedl Gott pro deník Blesk.

