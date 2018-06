Gott, Bílá i Margita letí do Bruselu

V neděli večer pak společně odletí do Bruselu, aby tam 2. května vystoupili v nejkrásnějším sálu Centre For Fine Arts, který pojme 2200 diváků. Svým koncertem zahájí turné s názvem Evropa 60 let bez války, které pořádá agentura NKL Žofín.

Koncert začne v půl osmé večer a úvodní skladbou by měla být Óda na radost v provedení žofínského orchestru a Alexandrovců. Ti jsou v této chvíli na cestě z Moskvy, do Prahy by měli dorazit vlakem dnes ráno.

Bohužel, avizovaný Big Band-Jazz Ambasadors of the U. S. Army se akce nezúčastní. „Došlo k nedorozumění mezi námi a americkou ambasádou ohledně zajištění tohoto tělesa,“ řekl Jan Nekola, majitel agentury NKL.

Koncert v Bruselu by měl trvat dvě a půl hodiny a zúčastnit by se ho měl mimo jiné předseda vlády Jiří Paroubek, ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouzký. Účast potvrdila také řada evropských komisařů a velvyslanci mnoha států.

V publiku bude nejspíš sedět i Václav Noid, partner Lucie Bílé. Snoubenci si dokonce pobyt v Bruselu o dva dny prodlouží. „Zůstali bychom ještě dýl, ale musím pak letět na další vystoupení do Košic,“ říká zpěvačka, která zazpívá svoje největší hity. S Margitou pak přednese italský duet Guarda de Luna.

Operní pěvec mimo jiné zazpívá árii z opery Nápoj lásky, písničku ze slavného muzikálu Notre-Dame de Paris a také Granadu. Tu na podobném koncertě zpíval loni v Moskvě Karel Gott. Pro tentokrát si připravil jiný repertoár.

Pro Karla Gotta bude koncert prvním velkým vystoupením po operaci kyčelního kloubu, kterou prodělal koncem února v Mnichově, a bude pro něj znamenat nemalou zátěž.