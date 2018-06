Gott a Vondráčková letí do New Yorku

Poprvé tu vystoupili v roce 2000. Proto také zpěvačka říká: „Ten moment očekávání už není tak neznámý. Ale těším se strašně moc. Pokud bude v publiku taková sestava jako minule, bude to úžasné.“

Tenkrát se na ně přišli podívat nejen Češi a Slováci, ale také Američané polského, ruského a německého původu. „Někdo říká, no jo, krajanské koncerty... Ale kdo je v Americe Američanem? Na Aznavoura a na Bécauda taky přišli francouzští Američané. A na ruského zpěváka zase Rusové,“ říká Gott.

Nejhorší situaci zažil kdysi v Las Vegas. „Tam opravdu nešlo odhadnout, pro koho budu večer zpívat. Jeden den tam byla texaská parta se širáky na hlavě, další večer bankéři ve smokingu. Většinou ale chodily dámy, jejichž muži hráli v kasinu.“

Karel Gott s Helenou Vondráčkovou, která koncert dostala od svého manžela jako dárek k sedmapadesátým narozeninám, si čas na jevišti rozdělí rovnocenně půl na půl. Zazpívají však taky společně. Koncert zahájí duetem od Michala Davida Tak jdem, tak jdou a loučit by se měli směskou českých národních písní. Doprovázet je bude osmičlenný Boom! Band vedený Jiřím Dvořákem a dvě vokalistky. Kapela jako jediná jede do neznámého prostředí a na řešení eventuálních problémů bude mít velmi málo času. K dispozici jim totiž bude jenom dvouhodinová zkouška v den koncertu. „Všechno stojí peníze,“ konstatuje Dvořák, který si na americkém kontinentě bude muset vypůjčit bicí a klávesy. Vlastní si nevezou, aby se jim v letadle nepoškodily.

Jako host měl na koncertě vystoupit Waldemar Matuška. Nakonec však svoji účast kvůli nemoci odřekl. Na pódiu se však objeví polská hvězda Riszard Rynkowski, který kdysi zpíval s vokálním seskupením Vox a často koncertoval i v Česku.

Zatímco na nedávném turné po Evropě Karel Gott cestoval sám, do USA s ním pojede přítelkyně Ivana Macháčková. „Moje kamarádka porodila dítě, tak se těším, že si s kočárkem vyrazíme do Central Parku, beru si s sebou i kolečkové brusle. Jinak to ale bůhví jak neprožívám. V Americe jsem už byla mockrát,“ říká. Balit prý začne až v den odjezdu. Její zavazadlo by však nemělo trumfnout to Vondráčkové. Ta si totiž s sebou poveze krom jiného čtvery nové večerní šaty od Taťány Kovaříkové.