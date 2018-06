Gott a Bílá letěli do Ruska

Přítel Lucie Bílé, zpěvák Václav Bárta, však musel zůstat v Česku, protože s kapelou Dolores Clan hraje coby předskokan Kabátů. Proto ji doprovázejí její manažer Jiří Kouble a také vizážistka Helena Dostálová.

Lucie Bílá nic nepodcenila. Vezla si s sebou rovnou čtyři různé kostýmy. Všechny od Liběny Rochové. Měla je už na turné, které v pozměněném složení (s Danielem Hůlkou a Marinou Vyskvorkinovou) absolvovala po Česku a nosily jí štěstí. Diváci přijali jejich koncert s nadšením. „Karel Gott mi ale říkal, že v Moskvě to bude ještě krásnější, než si umím představit,“ prohlásila Bílá těsně před odletem.

Bílá se těší na publikum

Zatímco Lucie Bílá jede zpívat do Ruska poprvé, Karel Gott tam vystupoval loni i předloni. „Říkal mi, že ruské publikum není zhýčkané a umí být vděčné, což je ta nejlepší kombinace,“ svěřila se Bílá. S Karlem Gottem i Štefanem Margitou zazpívá v Kremlu mimo jiné duety. V ruštině pak zazpívají Podmoskevské večery, písničku, kterou zná už od dětství.

Na koncert pozvala Lucie Bílá i zástupce divadla Dubrovka, s nímž chce navázat spolupráci. Veze jim desku s muzikálem Excalibur a v hlavě má nápad na výměnu divadelních produkcí. Ráda by ve svém divadle Ta Fantastika hostila jejich muzikál Nord-Ost. Představení skončilo v důsledku tragických událostí, kdy ho přepadli čečenští teroristé a při následném policejním zásahu zemřelo okolo dvou stovek lidí.

„Určitě se půjdu do Dubrovky podívat. Sice mi bude běhat mráz po zádech, ale já už jsem taková. Jít do něčeho, co je v pořádku, co funguje mě láká. Já jdu tam, kde můžu něco podpořit a změnit. Beru to jako svůj úkol,“ řekla zpěvačka.

Do Prahy se Lucie Bílá vrátí v neděli a doufá, že si přiveze kaviár. „Doma po mně nic nechtějí, jenom abych se ve zdraví vrátila. Tak to budu mít tentokrát snadné.“