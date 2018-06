Gott a Balogová: Co je k sobě přivedlo

NA KONCI ČLÁNKU ČTĚTE ROZHOVOR S MARTINOU BALOGOVOU A KARLEM GOTTEM.

Mohou za to dva pánové, kterým bylo letos pětašedesát a kteří mají platinových desek tolik, že by jimi zakryli Václavské náměstí. Může za to nesouhlas s davem.

V soutěži Česko hledá SuperStar si oblíbili slečnu, která však zůstala jen do šestého kola. Pak diváci Martinu Balogovou vyřadili.

"Jsem zklamaný a natočím s ní duet," prohlásil tehdy Karel Gott. "Složím vám ho," přidal se Karel Svoboda.

Od roku 1968, kdy Svoboda přes noc u lahve whisky složil hitovku Lady Carneval, nenapsal žádnou píseň rychleji. "Za deset dní byla hotová nahrávka ve studiu," popisuje. Ale proč tak spěchal? "Chtěl jsem napravit nespravedlnost. Takový hlas, jako má Martina, u nás dlouho nebyl. Až do jejího vyřazení jsem si myslel, že jsme národ muzikantů."

Svoboda popohnal autora slov Petra Šišku, který mu vrátil text s názvem Svět je prostě nekonečná pláž. Natáčení šlo tak rychle, že nebyl čas zkoumat, jestli se k sobě zpěv Gotta a Balogové hodí. To je přitom základ: pokud má jeden ze zpěváků odlišně posazený hlas - například mnohem hrubší, jímž toho druhého překřičí - výsledek je často špatný.

Gott s Balogovou si však sedli. "Martina má čistý hlas a romské srdce," tvrdí Svoboda. "Dala do toho velké emoce a já mám po dlouhé době duet, se kterým jsem spokojen." Jsou však i názory opačné. "Takových duetů už jsem slyšel," říká hudební kritik Josef Vlček. "Není ani dobrý, ani špatný. Spíš komerční průměr."

Ať tak či tak, spojení zavedeného zpěváka a objevu ze SuperStar je v módě. Jistě vznikne další duet, ale určitě ne z dobré vůle pomoci talentům. "Zpívání je jedním z mála oborů, kdy se starší mohou přiučit od mladších," tvrdí Vlček. "Desítka ze SuperStar patří k nejsledovanějším lidem v zemi a starší zpěváci si na nich rádi přihřejí popularitu."

Nejen zpěváci, ale i skladatelé a textaři přiznávají, že si soutěž talentů pečlivě hlídali. Jak by také ne, je to, jako když fotbalový manažer sleduje turnaje mládeže. I jemu jde o budoucí živobytí. Umění se stejně jako sport stalo byznysem.

Téměř čtyřicet let zpívali Karel Gott s Helenou Vondráčkovou každý zvlášť. Před čtyřmi lety spolu vystoupili v newyorské Carnegie Hall, a protože měli úspěch, vyjeli na první společné turné. Sportovní haly byly vyprodané. Ještě předtím, než Vondráčková na přelomu tisíciletí chytila druhý dech, byla jednoznačnou královnou českého popu Lucie Bílá. Není tedy divu, že tehdy zpíval Gott s ní. A není divu, že si teď vybral Balogovou. "Duet už jsem nazpíval se všemi předními zpěvačkami," říká.

Je to trend. A obchod výhodný pro obě strany. I když Balogová českou hudbu neposlouchá a radši zpívá anglicky, potřebuje nastartovat kariéru. A vedle koho jiného se jí to povede líp, než vedle muže, jenž získal devětadvacet Slavíků. Stejný princip platí i v zahraničí. Když mazaná obchodnice Madonna viděla, že zájem o ní upadá, oslovila o generaci mladší krásku Britney Spearsovou a nazpívali hit Me Against The Music.

Kdy jste si jeden druhého poprvé všimli?

Balogová: Slýchala jsem Karla v rádiu. Vybavuju si jednu jeho písničku. "Když jsem já byl tenkrát kluk..." Tu mám od něj nejradši.

Gott: Mě Martina zaujala hned v prvním finálovém večeru SuperStar.

Čím?

Gott: Hudebním cítěním, to mi bylo vždycky blízké. Dává do zpěvu něco svého, něco, co nejde vyjádřit notami. Kromě toho mi bylo jasné, že má v sobě rutinu. A zpěv by měl mít v sobě něco erotického, to Martina má. Na to nejsou žádné konzervatoře ani akademie.

Balogová: Sex-appeal do zpěvu patří. A talent mám po otci, ten krásně zpívá i hraje na kytaru.

Gott: No vidíte. Mé dvě dcery mají absolutní antitalent a můj otec nezpíval vůbec. Hvízdal si a ještě falešně.

Popište Karla jako zpěváka.

Balogová: Je mezi námi věkový rozdíl, ale on je špička. Hvězda. Hodně ho uznávám. A zpívat s ním? To byl sen!

Ten sen začal v neděli 30. května, kdy v soutěži Česko hledá SuperStar zbyli čtyři zpěváci a vy jste vypadla.

Balogová: To mi ani nepřipomínejte!

Co se potom dělo?

Gott: Ten večer jsem seděl u televize. SuperStar jsem si hlídal a byl jsem překvapený. Martina byla pro mě favoritka a nejen pro mě, s ostatními zpěváky jsme si o ní často povídali. Bylo nás mnoho, kdo jsme jí fandili. Nechci otupovat výkon druhých, ale Martina mě strhla. Právě při jejím zpěvu mě mrazilo.

Takže jste si řekl něco jako: Nespravedlnost!

Gott: To ne, to je moc silné slovo, přece jen rozhodli lidé. Okamžitě mi ale volal Karel Svoboda. "Viděls to? Co tomu říkáš? Já vím, že už léta tvrdím, že nebudu psát pop-music a že budu dělat hudbu pro filmy nebo možná složím muzikál. Ale jí něco napíšu." Následoval telefonát z Novy, že chystají pořad, v němž finalisté budou zpívat duety. Martina si vybrala mě a Karel Svoboda se znovu ozval. "Co kdybych vám to napsal já? Hned na to sednu!" Takové nadšení jsem od něj dlouho neviděl.

Napsal píseň Svět je prostě nekonečná pláž a říká, že to byla jeho nejrychlejší od dob Lady Carneval. Tu v roce 1968 složil přes noc.

Gott: To nebylo přes noc, to bylo za půl hodiny, z radosti, že nás vyslali do Rio de Janeira. Když člověk začne moc vymýšlet, škrtat a měnit, není to ono.

Vy jste měla hned jasno, že si vyberete Karla Gotta?

Balogová: O nikom jiném jsem nepřemýšlela. On byl můj idol, kdyby si ho vybral někdo jiný, nedala bych ho. Vlastně jsem ten sen sebrala tátovi, on si vždycky chtěl zazpívat s Gottem.

Měla jste pro vás dva vybranou písničku?

Balogová: Měla. Jmenuje se Endless Love a nazpívali ji třeba Lionel Ritchie s Dianou Rossovou.

Gott: To je krásný duet, ale cizí repertoár má mnoho rizik. Dochází ke srovnání s originálem. Sice večer zazáří, ale druhý den vyšumí. Lidi si řeknou: "No, tak nám to předvedli a jede se dál." Tenhle duet je původní, napsaný jen pro nás a na to je člověk dvojnásobně hrdý.

Co jste si říkali, když jste ho poprvé slyšeli?

Gott: Přišel jsem do studia a hlas Martiny už tam byl nahraný. O to větší jsem měl chuť. První verzi jsem se rozhodl nazpívat o oktávu níž. Když přebírám druhou sloku, každý by čekal tenor a já zpívám spíš baryton. Bavilo mě ve studiu hledat jiné barvy hlasu, takové negottovské.

Balogová: Musíte poslouchat toho druhého. Můžete se nést, nechat se inspirovat, můžete na sebe koukat, máte oporu.

Ale taky to chce větší disciplínu, ne? Například si dávat pozor, abyste toho druhé nepřekřičeli.

Gott: Chce to cit. Měl jsem před lety turné s Evou Urbanovou a ona už byla světově uznávaná operní pěvkyně. Mohla mě silou hlasu zamést, kdykoliv by si vzpomněla, ale ona, původně rockerka, se mi dorovnala. Proto mám teď po zkoušce s Martinou pocit, že bychom mohli jít znovu do studia a ještě jednou to přezpívat. Trochu si s tím pohrát.

Vy jste nazpíval duet snad se všemi předními českými zpěvačkami. Kdybych vás o půlnoci vzbudil, který mi řeknete jako první?

Gott: Film Kdyby tisíc klarinetů a duet Je nebezpečné dotýkat se hvězd s Evou Pilarovou. Bylo to v roce 1964, já byl prvním rokem v Semaforu a najednou jsem dostal příležitost zpívat ve filmu tak krásnou věc s Evou. Tehdy jsem k ní vzhlížel jako ke hvězdě, byla pro mě Ellou Fitzgeraldovou v českém vydání. Nespal jsem z toho, abych jí byl dobrým partnerem.

Řekněte mi každý své oblíbené duety.

Gott: Líbí se mi skoro všechny, které dělá Celine Dionová.

Balogová: Teď jsem to chtěla říct.

Gott: Třeba se Sinatrou. When somebody loves you...

Balogová: ... all the way.

Gott: Nebo s BeeGees.

Vkus máte stejný. Ale co české duety?

Gott: Nechtěl bych nikoho vynechat.

A co třeba Láska nebeská?

Balogová: To neznám.

Gott: To je první, co mě napadlo. Pro naší pop-music je Láska nebeská základní kámen. Psal se rok 1962 a po padesátých letech se začalo zpívat jinak. i v muzice. Dostali jsme možnost se odvázat.

Martino, stále mluvíte o zahraniční hudbě, prozpěvujete si zahraniční písničky. Kolik máte doma českých desek?

Balogová: Jednu, od Karla Svobody, a tu jsem navíc dostala. Je to dvojcédéčko k jeho pětašedesátinám.

Gott: Vidíte, až k jeho pětašedesátinám si ho všimla. Autoři hitů často zůstávají v anonymitě.

Brzy asi vydáte vlastní desku. Ale nechcete zkusit muzikály? Jako třeba váš kolega ze soutěže Tomáš Savka?

Balogová: To mě právě nebere, z toho mám strach. Na muzikály mám svůj názor. Když je člověk začne zpívat, dostane se na úplně jiný styl zpěvu, což nechci.

Gott: Úplně vám rozumím. Dostával jsem nabídky a byly zajímavé. West Side Story. Bídníci. "Pane Gotte, kdo jiný než vy?" Ne. Nejsem zrozen pro to, abych každý den chodil do divadla a odzpíval noty pokaždé stejně. Ne.

Balogová: Přesně tak, hrůza.

Gott: Hlásit příchod, odchod. Když budu mít chuť, tak si árii z muzikálu zazpívám na koncertě. Anebo nezazpívám, podle toho, jaké bude publikum. Tohle v muzikálu udělat nemůžete, tam musíte každý den držet se not. I když kolegové zpěváci mě ujišťují, že i v muzikálu se dá s písní pohrát.

Teď máte společný duet. Co bude dál?

Gott: Třeba druhý duet.

Balogová: Proč ne.

Gott: Nebo naopak s někým jiným. Martino?

To je, jako byste řekl: S někým mladším.

Gott: Proto na ni mrkám. Když nebude úspěch, samozřejmě jdeme od toho. Ale i když bude, tak si možná řekneme: Bylo to hezké, děkuji za krásný zážitek, ale jedeme dál. Byla to jedna z perliček v mé dlouhé dráze, už si to můžu dovolit říct.

Balogová: Pro mě to třeba bude první perlička.