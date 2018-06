Gorily se odjely pářit do Londýna

16:53 , aktualizováno 16:53

Dvě gorily nížinné 13. července vypravili pracovníci královédvorské zoologické zahrady do Londýna kvůli páření. Obě samice Messy a Minouche budou mít v londýnské zoo zřejmě poslední šanci na oplození, protože oběma je již 28 let, řekla ČTK ředitelka zoo ve Dvoře Králové Dana Holečková. Londýnskému samci Jomie Charlesovi je 20 let a v minulosti se stal otcem dvou mláďat.