Děti si peníze vydělávají samy, nic jim nedávám, říká miliardář Ramsay

Ramsay chce, aby si jeho děti peníze vydělávaly na brigádách a znaly tak jejich hodnotu. Má strach, že kdyby jim dával vysoké kapesné, nevážily by si peněz.

„Myslím si, že je úplně zbytečné zahrnovat děti luxusem. Taky nemá smysl, aby malé děti cestovaly první třídou, když by se pohodlně vešly do normálních sedaček, kde by si mohly pouštět filmy na svém iPadu. Když cestujeme, oni nejsou v první třídě, protože si ji ještě nezasloužily. Moje dcera jednou cestovala v první třídě a seděla vedle Jennifer Lopezové, to už bylo přes čáru,“ sdělil kuchař pro magazín People s tím, že se nebojí, že by mu děti jednou vyčetly, jak se zachoval.

„Vyrostou z nich poctiví lidé, kteří se o sebe budou umět sami postarat a ne nesoběstační jedinci, kteří jsou závislí na tátových penězích,“ myslí si otec Megan (18), Jacka (17), Holly (17) a Matildy (15).



„Já prostě nechci, aby moje děti seděly na zadku a očekávaly, že jim někdo bude nosit luxusní jídlo ze špičkového menu na stříbrném podnose a to nejlepší šampaňské na světě, aniž by hnuly prsten,“ pokračoval.



Na děti je někdy možná až příliš drsný, ale stojí si za tím, že když budou zvyklé na tvrdší podmínky, v životě je pak méně věcí zaskočí.

„Nestydím se za to. Je to rozhodnutí, které jsme učinili spolu s mojí ženou a všechno to funguje skvěle. I v mojí luxusní restauraci jsme s nimi byli jen jednou, když se slavily jejich narozeniny, aby si na to příliš nezvykaly,“ doplnil.

Už v minulosti se nechal slyšet, že ani neplánuje svoje jmění jednou dětem odkazovat. Zaplatí jim pouze zálohu na byt a ostatní finance už budou na nich. Raději dá prý peníze na charitu. Myslí si, že tam se využijí lépe.