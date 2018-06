Gorbačov: Rozloučení s Raisou je těžké

Sedmašedesátiletá Raisa zemřela v pondělí v německém Münsteru, její ostatky budou v úterý speciálním letadlem převezeny do Moskvy. Vládní letoun vyslal do Německa ruský prezident Boris Jelcin.



Ruská televizní stanice NTV přinesla záběry Gorbačova vracejícího se v pondělí pozdě večer do hotelu po skončení formalit na münsterské klinice, kde se jeho manželka od července léčila s akutní leukémií, vzácnou formou rakoviny krve. Zasmušilý Gorbačov, s hlavou opřenou o dlaň jedné ruky, hovořil v hotelové hale s prominentním kyrgyzským spisovatelem Čingizem Ajtmatovem, zdánlivě zcela opomíjeje nepočetnou skupinku reportérů. Ajtmatov je mnohaletým přítelem rodiny Gorbačovových.

"Řekl jsem jednomu novináři, mějte na mysli, že nejsme Romeo a Julie s jejich mladičkou láskou," řekl Gorbačov. Po jeho boku seděla dcera Irina se zarudlýma uplakanýma očima, oblečená v černém.

Raisa Gorbačovová podlehla leukémii

Raisa Gorbačovová, manželka bývalého sovětského prezidenta Michaila Gorbačova, která trpěla leukémií, v pondělí ráno zemřela v severoněmeckém Münsteru. Agentuře Reuters to potvrdil představitel Gorbačovovy nadace v Moskvě.

Za bezprostřední příčinu smrti ošetřující lékař sedmašedesátileté Raisy Gorbačovové označil selhání krevního oběhu.



Gorbačovová, která trpěla těžkou formou leukémie, se v Münsteru připravovala na transplantaci kostní dřeně. Dárkyní měla být Raisina o šest let mladší sestra Ljudmila Titorenková, avšak operace byla vzhledem ke komplikacím a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu prominentní pacientky odkládána.

Na operaci vůbec nedošlo

"Dostává se jí intenzívní léčby, avšak další vývoj je zcela otevřený," konstatoval profesor Thomas Büchner ve středu 15. září. Kvůli vážným problémům krevního oběhu ležela Raisa Gorbačovová na jednotce intenzívní péče.

Na plánovanou transplantaci kostní dřeně vůbec nedošlo. "Nejdřív je zapotřebí překonat nynější krizi," řekl minulý týden Büchner.

Michail Gorbačov, který řídil Sovětský svaz od roku 1985 až do jeho rozpadu v roce 1991, trávil v Münsteru u lůžka své manželky deset hodin denně. Pacientku mohly navštěvovat jen její dcera, sestra a vnučky Xenia (19) a Nasťa (12). "Nikdo si neumí představit, co se u nás vnitřně odehrává," řekl v pátek v rozhovoru pro německý rozhlas.



Jako někdejší první dáma Sovětského svazu prolomila Gorbačovová mnohá tabu tehdejšího mocného komunistického státu. Vzdělaná, vždy dobře vypadající a elegantně oblečená žena sbírala body především v západním zahraničí. Doma v rozkládajícím se SSSR, kde byli lidé do té doby zvyklí spíše na to, že bezbarvé ženy stávaly zpravidla kdesi v pozadí, se však velké oblibě netěšila.